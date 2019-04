Leipzig

Die Landwirtschaftsausstellung Agra hat in diesem Jahr weniger Besucher als gehofft nach Leipzig gelockt. Insgesamt wurden an den vier Messetagen bis Sonntag 48 173 Besucher gezählten, teilten die Veranstalter mit – das waren fast fünf Prozent weniger als bei der vorigen Auflage 2017. Damals waren noch 50 450 Besucher gekommen.

Das am Eröffnungstag ausgegebene Ziel, dieses mal erneut auf über 50 000 zu kommen, wurde damit verfehlt. Die Veranstalter zeigten sich trotzdem zufrieden. „Die Agra 2019 war ein voller Erfolg“ sagte die scheidende Vorsitzende des Agra-Aufsichtsrats, Brigitte Wiebelitz. „Sie ist für die zukunftsfähige Entwicklung der Agrarwirtschaft in Ostdeutschland ein unverzichtbares Kernelement und wird ihre länderübergreifende Ausprägung verstärken.“

Insgesamt 1193 Aussteller waren bei der Schau dabei. Das waren elf mehr als 2017.„Mit 124 Neuausstellern haben wir auch bei den Neuanmeldungen ein sehr guten Wert erreicht“, freute sich Alexandra Feldmann, Geschäftsführerin der Agra Veranstaltungs GmbH,. „Das ist auch ein wichtiges Zeichen in die Zukunft.“ Die nächste Agra gibt es in zwei Jahren: Sie findet vom 22. bis 25. April 2021 auf der Neuen Messe in Leipzig statt.

Von Frank Johannsen