Leipzig

Am Flughafen Leipzig/Halle hat die Bundespolizei einen Körperscanner in Betrieb genommen. Wie die Beamten am Montag mitteilen, soll die Technik mehr Sicherheit im Luftverkehr garantieren. Anders als die Sonden an den Durchgängen könnten auch nichtmetallische Gegenstände erkannt werden.

Der Scanner bilde ein menschliches Piktogramm ab, das bei jedem Fluggast gleich aussehe. „Das Gerät produziert kein Bild des menschlichen Körpers“, so die Beamten. Die Millimeterwellentechnik nutze die menschliche Wärmeabgabe und erfasse deshalb Gegenstände. Diese werden farblich markiert dargestellt.

Nur eine Sekunde

Die Kontrolle funktioniere schnell und effizient: der Fluggast müsse nur rund eine Sekunde auf der Markierung still stehen, dabei die Arme leicht abspreizen und die Finger strecken. Dann sei der Scanvorgang beendet.

Die Mikrowellentechnologie des Körperscannes sei nach aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen gesundheitlich unbedenklich, so die Polizei. Wer den Scanner trotzdem nicht passieren möchte, kann sich auch für eine Kontrolle per Abtasten entscheiden, teilen die Beamten mit.

Konsequenzen aus 9/11

Seit 2012 setzt die Bundespolizei die Scannertechnik bereits ein, nun auch am Airport Leipzig/Halle. Seit den Anschlägen vom 11. September 2001 auf das New Yorker World Trade Center sei die Bedrohung des Luftverkehrs verstärkt ins öffentliche Bewusstsein gerückt, heißt es. Die Kontrollmethoden würden deshalb regelmäßig von den Behörden überprüft und angepasst.

Von lyn