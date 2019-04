Leipzig

Etwa jeder sechste Deutsche leidet nach Schätzungen der Barmer am Reizdarmsyndrom (RDS). Allein in Sachsen erhielten 2017 laut aktuellem Arztreport rund 46 000 Patienten diese Diagnose. „Das ist aber nur die Spitze des Eisbergs“, sagt Landesgeschäftsführer Fabian Magerl. Die Dunkelziffer sei weitaus höher. Und er räumt ein: „ Reizdarm ist ein Thema, dass uns Bauchschmerzen bereitet.“

Das liege unter anderem daran, dass es bei Erklärungsversuchen kein Schema wie beispielsweise ein klassisches Ost-West-Gefälle gibt. Im Ranking der Bundesländer liegen zwar die westlichen vorn. Allerdings bildet Thüringen eine Ausnahme und hat es hinter dem Saarland, Baden-Württemberg und Bremen auf Platz vier geschafft. Auch bei der regionalen Verteilung innerhalb Sachsens zeichnet sich kein klares Bild ab. So liegt der Landkreis Nordsachsen noch vor den Großstädten Leipzig, Chemnitz und Dresden. Die wenigsten Erkrankungen verzeichneten der Landkreis Görlitz und der Vogtlandkreis. Magerl: „Ein Erklärungsmuster wäre, dass es in manchen Regionen einfach weniger Ärzte gibt, die diese Diagnose aufstellen.“

Diagnose-Voraussetzung sind – vereinfacht gesagt – , dass die Beschwerden länger als drei Monate anhalten, den Patienten in seiner Lebensqualität beeinträchtigen und andere Krankheiten ausgeschlossen werden können. Vor allem Frauen (meist Jüngere zwischen 23 und 27 Jahren) sind betroffen.

Reizdarm Sachsen Grafik Quelle: Patrick Moye

Professor Arved Weimann, Chefarzt der Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Onkologische Chirurgie mit Abteilung klinische Ernährung am Leipziger Klinikum St. Georg, betont, Reizdarm sei keine Indikation für eine Operation. Betroffene sollten allerdings ein Ernährungsprotokoll führen und bestimmte Lebensmittel meiden. Dazu zählten beispielsweise Kaffee, rohes Obst, Milch und Alkohol. Aber auch Gebratenes, Kohl, Zwiebeln, Knoblauch, frische Käsesorten, Honig, einzelne Obstsorten (Birnen, Mango, Kirschen, Wassermelone) oder auch Süßstoffe gehörten dazu. Weizenkleie, Flohsamen und viel Flüssigkeit könnten dagegen die Symptome lindern. Einheitliche Ernährungsempfehlungen gebe es allerdings nicht. „Jeder hat sein individuelles Mikrobiotop“, sagt Weimann. Das mache die Sache so schwierig.

Magerl verweist auf einen Zusammenhang mit Vitamin-D-Mangel und Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Auch bergen sowohl Vorerkrankungen als auch höhere Schulbildung offenbar ein tendenzielles Risiko. Leben also Veganerinnen, Rohköstlerinnen oder Frutarierinnen gefährlicher?

Chefarzt Weimann sieht tatsächlich eine Patientengruppe in „differenzierten, gebildeten Frauen, die sicherlich auch sehr stark in sich hineinhören“ und aktuelle Trends wie vegane Ernährung aufgreifen. „Da ist in der Tat die Frage: Was ist Ursache und was ist Wirkung?“ Aus Sicht des Ernährungsmediziners gebe es kaum eine Evidenz für solch radikale Diäten. „Man kann sich vegan ernähren, aber es gibt keinen Grund, dass man sich so ernähren muss.“ Überdies gelte es, in den Zeiten der Schwangerschaft noch einmal besondere Aufmerksamkeit auf die Ernährung zu legen. Zu empfehlen sei eine abwechslungsreiche, vielseitige, gesunde und gut zubereitete Kost.

Magerl meint: „Wenn man sich anschaut, welches Maß an Kommunikation gerade junge Frauen mitunter rund um die Uhr leisten müssen, dann kann man verstehen, welchen Druck das auslösen kann.“ Betroffene brauchten den ganzheitlichen Blick auf den Körper, unter Berücksichtigung von Psyche, Ernährung und Bewegung, mahnt er. Stattdessen erhielten viele opioidhaltige Schmerzmittel verordnet, die eine Medikamentenabhängigkeit hervorrufen könnten oder würden durch Computer- und Magnetresonanztomografen einer Strahlenbelastung ausgesetzt.

Gregor Peikert, Präsident der Ostdeutschen Psychotherapeutenkammer, führt das Phänomen aber auch darauf zurück, dass junge Frauen eher bereit seien, sich Hilfe zu suchen. Er rät, bei langanhaltenden Beschwerden stets einen Psychologischen Psychotherapeuten oder einen psychologisch erfahrenen Arzt zu Rate zu ziehen. „Sorgen schlagen uns auf den Magen, wer ängstlich ist, hat Schiss oder macht sich in die Hose“ zitiert er gängige Volksweisheiten. Für ihn ist klar: „Die Wissenschaft kennt inzwischen zahlreiche Zusammenhänge zwischen Psyche und Darmfunktion.“ So wirke Stress über das vegetative Nervensystem auf den Darm, umgedreht schlagen sich Störungen der Darmfunktion auch in der Psyche nieder. Oft komme es dann darauf an, wieder Vertrauen in den eigenen Körper zu finden.

Von Roland Herold