Alles wird anders!

Leipzig. Fürchtet euch nicht“! und „Friede auf Erden!“ – nun werden diese Worte wieder gelesen, gesungen und gespielt. Wie Jahr für Jahr seit bald 2000 Jahren, in Friedens- und in Kriegszeiten, in Hütten und in Palästen. Aber wie und von wem werden sie gehört? Die Weihnachtsbotschaft trifft auch 2017 auf eine Welt, die alles andere als friedlich ist. Wieder waren eher Konflikte als Konfliktlösungen in den Schlagzeilen. Syrien, Jemen, Irak, Afghanistan, Nordkorea, Myanmar – die Liste ließe sich fortsetzen. Selbst in Europa – trotz aller Probleme verglichen mit dem Rest der Welt immer noch ein Hort der Stabilität – zunehmend Zwistigkeiten statt Konfliktlösung und Kompromiss: Brexit, Schulden-, Migrations- und Flüchtlingskrise, Rechtsstaatskrise. Ohnmachtserfahrungen. Immer wieder der Vorwurf: Die machen doch sowieso, was sie wollen. Die „Doomsday-Clock“ des „Bulletin of the Atomic Scientists“, die symbolisieren soll, wie nahe die Welt vor einer (atomaren) Katastrophe steht, zeigt jetzt zweieinhalb Minuten vor zwölf. Der Friede auf Erden scheint im vergangenen Jahr in noch weitere Ferne gerückt zu sein.

„Friede auf Erden!“ – In einer Welt, in der Träume und der Glaube an das Gute häufig als naiv und Visionen als pathologisch gelten, in der Machbarkeit dagegen hoch im Kurs steht, wird das scheinbar unmögliche Ziel heruntergeschraubt. Wer nichts erwartet, der wird auch nicht enttäuscht. Wenn man schon nicht mehr an den Frieden in der Welt glaubt, dann soll es wenigstens der Friede vor der Welt sein. „Wir können doch nicht die ganze Welt retten!“ An sich ist dieser Satz ja überhaupt nicht falsch, gerade aus christlicher Sicht nicht. Die Welt zu retten, vermag Gott allein. Aber diese Binsenweisheit hatte auch im zu Ende gehenden Jahr oft nicht den Zungenschlag demütiger Selbstbeschränkung in Ehrfurcht vor dem Schöpfer – darum geht es zu Weihnachten übrigens auch, denn „Friede auf Erden“ und „Ehre sei Gott in der Höhe“ gehören zusammen – sondern der Selbstrechtfertigung. Wenn wir schon nicht die Welt retten können, dann müssen wir uns wenigstens vor der Welt retten.

„Fürchtet euch nicht!“ – Die globalisierte Welt macht vielen Menschen Angst. Sie ist zu groß, zu komplex und scheint unkontrollierbar. Unüberhörbar der Ruf, der Angst mit der Verkleinerung der Welt zu begegnen: Überschaubare Einheiten, schön voneinander abgegrenzt, im Inneren homogen, idealerweise frei von Konflikten und immer unter Kontrolle. Wenn jeder an sich denkt, ist ja auch an alle gedacht. Rückzug ins Kleine. Aber die Angst bleibt da, auch wenn sie scheinbar vor die Tür oder hinter die Zäune verbannt ist – und verstellt den Blick auf die Möglichkeit, dass die Welt anders werden kann.

Die Weihnachtsengel verkünden, dass der Rückzug aus der Welt für Gott keine Option ist. Er hat die ganze Welt im Blick, darunter macht er es nicht. Da wir Menschen es allein nicht hinbekommen mit dem Frieden auf Erden, kommt er selbst und räumt auf – und fängt mit der Angst an: Fürchtet euch nicht, denn Gott ist in der Welt. Die Welt ist darum nicht nur ein Ort der Gefahr, sondern auch der Möglichkeit freien Handelns und Gestaltens. Weihnachten feiern wir die Menschwerdung Gottes. Eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Gerade darum aber Grund für den Mut, auch das scheinbar Unmögliche für möglich zu halten und mit Hoffnung in die Welt zu gehen, statt ängstlich zu resignieren. Gott kommt in die Welt, um sie zu verändern – und uns Menschen mit ihr. Freut euch, denn eines ist sicher: Alles wird anders!

*Unser Autor Sven Petry, geboren 1976 in Lemgo, ist Pfarrer in Tautenhain (Landkreis Leipzig). Der 41-jährige Theologe, der früher mit der Ex-AfD-Chefin Frauke Petry verheiratet war, hat in diesem Jahr mit seinem Buch „Fürchtet euch nicht – warum nur Vertrauen unsere Gesellschaft retten kann“ bundesweit für Aufsehen gesorgt. Petry war als Autor im Frühjahr auch Gast in der LVZ-Arena auf der Leipziger Buchmesse.