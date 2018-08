Deutschnofen/Meiningen

Wenn der Thüringer Ulrich Welsch (47) über seine zweite Heimat in Südtirol redet, dann spricht viel Zufriedenheit aus dem Künstler und Klavierlehrer. „Die Musikschule und die Möglichkeiten für Kinder, ein Instrument zu erlernen, sind in Südtirol sehr gut. Solche Bedingungen wünscht man sich auch in Deutschland.“ Der aus einer Meininger Künstlerfamilie stammende Dirigent und Pianist sitzt entspannt beim Gespräch in der „Laab Alm“ (1649 Meter), weit oben über seinem Wohnort Deutschnofen im Eggental. Der Traumblick auf das Weltkulturerbe-Panorama der Dolomiten ist hier inklusive.

Arbeiten, wo alljährlich Zehntausende im Sommer wie im Winter Urlaub machen – diese einmalige Lebenschance ergibt sich im Dezember 2008 für den Thüringer eher aus der Not und dem Zufall heraus. Nach dem Studium (Dirigieren und Klavier) an der Berliner Musikhochschule „Hans Eisler“ und anschließenden Stationen in Meiningen, Rostock und Chemnitz haben ihn die Spätfolgen einer Borreliose-Erkrankung außer Gefecht gesetzt. Mit schmerzhaften Schwellungen im Arm ist an eine Klassik-Karriere nicht mehr zu denken, er muss sich auf dem Arbeitsmarkt mit seiner klassischen Ausbildung neu orientieren. Über seinen Arbeitsvermittler kommt das entscheidende Angebot aus Italien: Die Musikschule im deutschsprachigen Eggental, östlich der Südtiroler Provinzhauptstadt Bozen, sucht europaweit einen engagierten Klavierlehrer. Zunächst als Vertretung für eine schwangere Kollegin und deshalb befristet auf ein Jahr. Welsch sagt zu und lässt sich auf den neuen Lebensabschnitt gut 700 Kilometer südlich seiner Heimatstadt Meiningen ein.

Aus den geplanten zwölf Monaten sind jetzt schon zehn Jahre geworden. Denn der Unterricht des Thüringers wird von Anfang an sehr geschätzt, sein erster Chef setzt sich schnell dafür ein, dass Welschs Vertrag verlängert wird. Den pädagogischen Abschluss holt er noch nach. Seitdem agiert er quasi als Thüringer Klassikbotschafter in den Dolomiten. Mit dem Blick des Musik-Kenners, der in deutschen Großstädten gearbeitet hat, ist er vom musikalischen Niveau seiner neuen Heimat in der scheinbaren kulturellen Provinz vor allem zunächst eins – positiv überrascht. „Die Musikschulen in Südtirol haben eine extrem gute Ausstattung, die Kinder werden mit Shuttle-Bussen der Gemeinden auch von entlegenen Bergbauern-Höfen gebracht, um ein Instrument zu lernen. Das wäre in Deutschland undenkbar“, sagt er anerkennend. „Das musische Niveau unter den Kindern ist sehr hoch.“

Mit den musikbegeisterten und dankbaren Eggentaler Kindern und Eltern fällt ihm die Eingewöhnung in seinen neuen Kulturraum nicht schwer. „Ein Jahr habe ich aber gebraucht, bis ich mich in Südtirol heimisch gefühlt habe“, gibt er zu. Das hat natürlich auch ein bisschen daran gelegen, dass ihm am Anfang doch seine beiden Kinder, seine Meininger Familie und Freunde, die Theater-Familie und natürlich auch die Meininger Natur sehr gefehlt hätten. Doch nach und nach kommt er an, wird auch durch seine Auftritte als Organist in den Kirchen eine feste Größe im Eggentaler Kulturleben. „Als Musiklehrer ist man hier schon jemand und hat auch eine gewisse Stellung.“

Zu den Schützlingen des Thüringers in der Dolomiten-Region zwischen Latemar und Karersee zählen aktuell 43 Schüler, die er an drei Standorten (Deutschnofen, Welschnofen und Aldein) am Klavier und zum Teil auch in Komposition unterrichtet. Knapp 150 Euro pro Jahr müssen die Eltern dafür nur bezahlen, den Rest steuern Gemeinde und Land zu. Im Vergleich zu deutschen Musikschulen ist das deutlich weniger. „Daran lässt sich auch erkennen, wie viel die musische Erziehung hier wert ist und dass sie sehr hoch geschätzt wird“, sagt Welsch.

Neben der Tätigkeit als Klavierlehrer engagiert er sich als Chorleiter in Welschnofen und staunt über das künstlerische Niveau seiner Schützlinge. „Einer der besten Tenöre im Chor ist ein Bauer“, erzählt er. Bei ihm im Radio laufe immer Mozart. „Der hätte auch eine Solokarriere machen können.“ Mit seiner Klassik-Begeisterung kann Welsch schließlich auch den Tourismusverein Eggental von einem Thüringer Event in Deutschnofen überzeugen. Im letzten Jahr gab es im Haus der Vereine erstmals zwei Klassik-Abende mit Meininger Flair.

Nach dem Erfolg 2017 gibt es Anfang Juli wieder ein Konzert. Welsch hat dazu die „Thüringer Hofmusiker“ eingeladen. Die von ihm selbst in Römhild (Thüringen) auf Schloss Glücksburg gegründete Konzertreihe wird nun für Touristen und Einheimische im Eggental angeboten. Das Quartett mit ihm, seinem Sohn Gustav (Klavier, Oboe), Freundin Isabel Kühn (Violine) und der ersten Solo-Oboistin vom Meininger Theater, Christine Leipold, spielt Beethoven, Händel, Rachmaninow mit konzertanter Präzision. Im Publikum sitzen Schüler des Klavierlehrers genauso fasziniert wie ein bekannter Theologe aus Mitteldeutschland. Christian Wolff, Ex-Pfarrer der Leipziger Thomaskirche, verfolgt den Abend als Urlauber angeregt mit seiner Frau. „Toll, was hier geboten wird“, sagt er nach dem Konzert. Die Welt der Berge und die Welt der Klassik sind an diesem Abend wunderbar vereint.

Von André Böhmer