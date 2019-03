Dresden

Wohnungsnot ist vor allem eine Frage des Geldbeutels: Etwa jeder fünfte Haushalt in Sachsen hat wegen zu geringer Einkommen Probleme bei der Wohnungssuche. Das fand der Verband Sächsischer Wohnungsgenossenschaften (VSWG) in einer am Dienstag vorgestellten Analyse zur Bezahlbarkeit von Mietwohnungen heraus. Die Betroffenen können demnach entweder die gewünschte Wohnung gar nicht erst anmieten oder bleiben auf bestimmte Vermieter, Regionen und Quartiere beschränkt.

Finanzstarke Haushalte unter zehn Prozent

Der Anayse zufolge kann die Gruppe der „Armutsgefährdeten“ aufgrund ihres Einkommens lediglich Nettokaltmieten zwischen 3,88 und 4,82 Euro pro Quadratmeter zahlen. Das betrifft vor allem alleinstehende Rentner, aber auch Singles mit niedrigem Einkommen und Alleinerziehende mit Kind oder mehreren Kindern. Aufgrund der demografischen Entwicklung könne das Problem sogar zunehmen, hieß es. Die Zahl der Haushalte, die mit hohem Einkommen für den Bezug allgemein teurer Neubauwohnungen in Frage kommt, wird auf unter zehn Prozent geschätzt.

30 Gruppen untersucht

Für seine Untersuchung hatte der VSWG 30 Fallgruppen ausgewählt, darunter Rentner, Alleinerziehende mit unterschiedlicher Kinderzahl und verschiedenen Einkommen sowie kinderlose Paare. Bei den Wohnkosten wurden neben Betriebsausgaben auch die Aufwendungen für Warmwasser, Heizung und Strom erfasst. Eine Prämisse der Modellrechnung lautete, dass ein Haushalt maximal 35 Prozent vom Nettoeinkommen für Miete aufwenden kann. Die Resultate münden in vier Kategorien: Neben den „Armutsgefährdeten“ gibt es die „Versteckten Verlierer“, die „Goldene Mitte“ und die finanziell gut gestellten „Loftbewohner“.

Mieten von 3,88 bis 14,18 Euro

Insgesamt erstreckte sich die Spannweite der für einzelne Gruppen bezahlbaren Mieten von 3,88 Euro (Renter allein) bis zu 14,18 Euro pro Quadratmeter (Paar ohne Kind mit zwei Vollzeiteinkommen). VSWG-Chef Axel Viehweger hatte für die Auswertung einen alten Slogan des Möbelkonzerns Ikea umformuliert: Aus „Wohnst Du noch oder lebst Du schon?“ wurde bei ihm der Spruch „Wohnst Du nur oder kannst Du auch leben?“. Sachsen habe kein Mietenproblem, sondern ein Einkommensproblem. Der zentrale Schlüssel zur Verbesserung der Lage seien deshalb höhere Einkommen.

Probleme bei großen Wohnungen

Viehweger hob damit unter anderem auf die von Familien mit mehreren Kindern benötigten Vier- oder Fünf-Raum-Wohnungen ab. Die seien als Bestandswohnung nur schwer zu bekommen, weil früher meist kleiner gebaut worden sei. Deshalb komme für Interessenten oft nur ein Neubau in Frage, der aber mit durchschnittlich 10,48 Euro pro Quadratmeter kalkuliert werden müsse - eine Option nur für die „Loftbewohner“. Mit zunehmenden Auflagen werde das Bauen zudem immer teurer.

Viehweger forderte daher den Verzicht auf weitere Neubau-Auflagen und eine Absenkung bestehender Normen. Als Beispiel nannte er die Nachrüstung mit Fahrstühlen. Die sei nur förderfähig, wenn Fahrstühle auf der Wohnungsebene hielten. Dabei wäre für die allermeisten Mieter auch ein Halt auf halber Treppe akzeptabel, was viel billiger sei.

