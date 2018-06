Leipzig

Personenkult, Themenmangel, Elitenpartei: Vor dem Linken-Bundesparteitag, der ab Freitag in Leipzig stattfindet, holt die sächsische Landesvorsitzende Antje Feiks (39) zur Generalabrechnung aus. Als Gastgeberin wird sie die Zusammenkunft auf der Neuen Messe mit einem Grußwort an die 580 Delegierten eröffnen – und das wird es nach LVZ-Informationen in sich haben. „Wir führen in der Partei Debatten, die mit dem Leben der Menschen kaum etwas oder nichts zu tun haben, die an der Realität vorbei gehen“, erklärt Antje Feiks. Ein weiterer Kritikpunkt ist: „Es muss wieder um Inhalte gehen und nicht permanent um die Frage ’Bist du für oder gegen mich?’“

Damit hebt die sächsische Linken-Vorsitzende auf die anhaltende Personaldebatte in der Bundesführung ab, die sich insbesondere an Sahra Wagenknecht, Bernd Riexinger und der Dresdnerin Katja Kipping festmachen lassen. Auf dem Leipziger Parteitag wird der Bundesvorstand neu gewählt. Dafür wurde ein Burgfrieden geschlossen: Kipping und Riexinger sollen als Vorsitzende bestätigt werden. Daneben soll Jörg Schindler, Landesvize in Sachsen-Anhalt und Rechtsanwalt aus Wittenberg, neuer Bundesgeschäftsführer werden. Bei der Bundestagswahl 2017 hatte die Linke 9,2 Prozent geholt und damit leicht zugelegt. Dagegen hatte die Partei in Sachsen fast vier Punkte auf 16,1 Prozent verloren.

Den Bundesparteitag will Antje Feiks, die seit gut einem halben Jahr im Freistaat die Linke anführt, nun mit einer vierseitigen offenen Erklärung „wachrütteln“. Das Papier hat sie gemeinsam mit der sächsischen Fraktionsvize Luise Neuhaus-Wartenberg (38) verfasst, die zugleich Bundessprecherin des Forums Demokratischer Sozialismus und Mitglied des Bundesvorstandes ist. Darin heißt es unter anderem: „Wir fordern einen Bundesparteitag in Leipzig, der Kritik zulässt und auf dem Debatten statt immer wiederkehrender Bekenntnisse zur Selbstvergewisserung möglich und vor allem gewollt sind.“ Als Motiv für den Rundumschlag erklären die beiden Rebellinnen: „Das Bekämpfen von Personen, wie es auf der Tagesordnung ist, ist frustrierend. Wir beschäftigen uns viel zu sehr mit uns selbst.“ Ihr Fazit: „Wir brauchen eine andere Kultur des Umgangs.“

Antje Feiks und Luise Neuhaus-Wartenberg fordern, dass sich die Linke auch thematisch runderneuert. So habe sich die Partei zu sehr auf den Bereich Asyl und Geflüchtete konzentriert. Auch beim Parteitag soll es ausführlich darum gehen. Die Linken-Spitzenfrauen aus Sachsen wenden sich gegen diese inhaltliche Reduzierung. „Die Menschen erwarten von uns Antworten, zum Beispiel, dass auf dem Land der Bus wieder fährt oder die Polizei im Ort präsent ist“, erklärt Antje Feiks. Deshalb seien nicht länger „Forderungskataloge und Schaufensterreden“ gefragt, sondern müsse der „Gebrauchswert von Politik“ gerade im Osten deutlich gesteigert werden.

Von Andreas Debski