Leipzig

Sie haben einen Milliardenfonds zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels gefordert. Wer soll davon profitieren?

Die Klimakrise ist mitten in Europa angekommen. Diesen Sommer die extreme Dürre, letztes Jahr Frostschäden im Mai und 2016 extreme Regenfälle und Tornados. Auf diese Wetterextreme sind wir in Deutschland nicht wirklich vorbereitet. Das ist auch politisch motiviert: Mit der Haltung „So schlimm ist es schon nicht“ verschiebt die Bundesregierung die überfälligen Klimaschutzmaßnahmen Jahr für Jahr. Die Bundesrepublik hat im Gegensatz zu anderen Ländern keinen Plan und keine finanziellen Mittel, wie Städte, Umwelt und Natur widerstandsfähiger gegen die Folgen der Klimakrise gemacht werden können – und genau dafür ist der von mir vorgeschlagene Fonds.

Was schwebt Ihnen konkret vor?

Gerade der Hitzestress in den Städten wird enorm werden. Mit finanziellen Mitteln müssen Projekte für mehr Stadt- und Fassadenbegrünung, Schattenflächen, Häuserdämmung sowie Kühlung durch hocheffiziente Wärmepumpen in den Wohnungen gefördert werden. Die Leute müssen ja auch im Sommer nachts noch schlafen können. Für den Fall großer Waldbrände braucht es bundesländerübergreifende Katastrophenpläne. Wälder müssen von Monokultur-Nadelwäldern in artenreiche Mischwälder umgewandelt werden. Nicht zuletzt ist der Gesundheitsbereich wichtig. Gerade viele ältere Menschen leiden körperlich unter der Hitze, werden krank und die Zahl der Hautkrebsfälle steigt.

Welcher Länder sind da weiter als Deutschland?

Die Niederlande und Finnland haben umfassende und vor allem aktuelle Strategien. Griechenland und Italien beispielsweise haben viel mehr Erfahrungen, was Waldschutz und Waldbrände anbetrifft. Die Länder des globalen Südens, die seit vielen Jahren mit den Folgen des Klimawandels leben müssen, wie Bangladesch, stehen schon lange vor der Herausforderung, wie sie ihre Bevölkerung vor den enormen Auswirkungen schützen können, wobei manche Landstriche in Zukunft einfach unbewohnbar sein werden.

In Griechenland haben wir doch aber gerade einen verheerenden Waldbrand mit vielen Toten gehabt?

Ja, und die Brandkatastrophen zeigen uns, dass es schon fünf nach zwölf ist. Wir müssen wirklich alles dafür tun, um die Auswirkungen einigermaßen in den Griff bekommen. Deshalb ist es so wichtig, dass wir unsere CO2-Emissionen jetzt senken. Jede Tonne mehr, die wir ausstoßen, bedeutet mehr Klimaerwärmung. Der sozialverträgliche Kohleausstieg, die Verkehrswende und gerade auch die Umgestaltung der Landwirtschaft – all das ist überfällig.

Leipzig beteiligt sich am europäischen Klimaanpassungsprogramm Moro.

Etliche Kommunen haben sich auf den Weg gemacht. Das ist auch total wichtig. Aber wir brauchen für Deutschland einen Gesamtplan. Gerade die Hochwasserschutzkonzepte dürfen ja nicht an Landesgrenzen Halt machen. Die müssen sogar europaweit gedacht werden. Einfach nur die Deiche immer höher zu bauen, reicht eben nicht. Deiche müssen zurückverlegt werden, Flüsse brauchen wieder ihren natürlichen Lauf. Das ist übrigens nicht nur eine ökologische, sondern auch eine soziale Frage.

Wieso?

Unter den Klimaauswirkungen leiden nicht nur weltweit die Schwächsten am meisten, sondern gerade auch bei uns. Gerade in den schlecht isolierten Wohnungen wohnen viele ältere Menschen, die sich dann nicht das neue Haus im Grünen leisten können.

Sie sind seit einem Dreivierteljahr Parteichefin – gemeinsam mit Robert Habeck. Sind Sie überrascht, dass es so gut läuft?

Wir hätten auch schlechter starten können. Ich weiß aber auch, dass Umfragewerte sehr schwanken. Für uns ist wichtig, uns darum zu kümmern, was die Menschen konkret umtreibt. Statt uns an anderen Parteien abzuarbeiten, wollen wir die Probleme angehen: Klimakrise, Wohnungsnot und horrende Mieten in den Großstädten, aber auch den Ärztemangel gerade bei uns hier im Osten in den ländlichen Regionen oder das Schließen von kleinen Bahnhöfen.

Sind die Grünen auf dem Weg zur Volkspartei?

Die Volksparteien sind europaweit ja dabei, auseinanderzufallen, also nicht so das Erfolgsmodell. Mir geht es darum, dass wir mit unserer Politik ein Angebot für die Breite der Gesellschaft machen.

Aber dennoch hat Ihnen die Sommerhitze zu einem Umfragehoch verholfen.

Umfragewerte hin oder her. Vor allem hat dieser Sommer deutlich gemacht, dass wir alles dafür tun müssen, die Klimakrise noch irgendwie in den Griff zu bekommen. Und während wir dazu konkrete Vorschläge machen, taucht Bundesregierung vollkommen ab. Das ist verantwortungslos.

Was passiert, wenn es vor den Landtagswahlen im kommenden Jahr regnet?

Her mit dem Regen - die Böden brauchen ihn! Und falls Sie mit der Frage meinen, nächstes Jahr ist die Klimakrise vielleicht wieder weg: Wir erleben doch nicht erst seit 2018 ihre Auswirkungen Die Erde hat sich schon um ein Grad aufgeheizt. Wenn wir einfach so weiter machen wie bisher, werden es drei oder vier Grad. Dann sind die Folgen unbeherrschbar.

Stichwort Insektensterben. Der wissenschaftliche Nachweis dafür ist noch nicht erbracht.

Sie meinen, das Insektensterben ist nur gefühlt? Fakt ist: Die Gesamtzahl der Insekten und die Vielfalt der Insektenarten haben in den letzten Jahren dramatisch abgenommen. Das zeigen jedes Jahr die Roten Listen. Aber selbst bei den Arten, die nicht komplett vom Aussterben bedrohten sind, sind die Studien erschreckend. So gibt es in den letzten 20 Jahren 75 Prozent weniger Biomasse bei Fluginsekten. Neben den Fluginsekten betrifft das vor allem auch Schmetterlinge, Wildbienen und Nachtfalter. Und wenn Insekten fehlen, fehlt den Vögeln Futter. Die Bestände der Feldlerche haben sich zum Beispiel seit 1980 bis heute europaweit nahezu halbiert. Eine der Ursachen für das Artensterben ist die extrem industrialisierte Landwirtschaft. Das System von „Immer mehr, immer billiger“ treibt Bauern dazu, immer intensiver zu wirtschaften. Monokulturen und Pestizideinsatz führen zu einem Verlust an Lebensraum für die Tiere.

Unbestreitbar aber wächst die Wolfspopulation. Auch in Sachsen. Wie sehen Sie den Streit darum?

Der Wolf ist ein sehr emotionales Thema, weil er aus unseren Kindesgeschichten, Märchen, Sagen heraus Emotionen und Ängste auslöst. Nachdem der Wolf lange Zeit nicht in Deutschland vorkam, müssen wir uns alle wieder an die Anwesenheit dieses Beutegreifers gewöhnen. Und natürlich ist es für Schäfer ein Problem, wenn Schafe und Lämmer gerissen werden. Aber die Rückkehr des Wolfes ist ja auch was Positives, nämlich eine Bereicherung der Artenvielfalt. Jetzt geht es darum die Herausforderungen, die daraus entstehen, zu lösen - und zwar im Rahmen des europäischen Artenschutzrechts.

Das sehen die Schafszüchter anders.

Es gibt sehr intensive Gespräche mit den Schäfern und in den betroffenen Bundesländern Wolfsmanagementkonzepte, wobei hier in Sachsen das Kontaktbüro Wölfe eine wichtige Rolle spielt. Klar ist, dass wir Herdenschutzprogramme brauchen. Da steht der Staat mit in der Verantwortung, die Schäfer zu unterstützen. Die grüne Umweltministerin Claudia Dalbert in Sachsen-Anhalt hat dazu zum Beispiel auch ein erfolgreiches Konzept vorgelegt.

Aber es geht doch auch um Ihre Wählerklientel. Der Wolf hat bisher stets bewiesen, dass er Schutzmaßnahmen überwinden kann. Oder ist der Wolf am Ende wichtiger als der Schafszüchter?

Es geht um einen fairen Ausgleich der Interessen. Es hat Fälle von Wolfsrissen gegeben, das ist richtig. Deshalb sagen wir ja auch: Es ist eine Ausweitung des Herdenschutzkonzeptes nötig. Und selbstverständlich gilt: Wenn dann Tiere gerissen werden, müssen schnell und unbürokratisch die notwendigen Entschädigungen ausgezahlt werden.

Genaugenommen waren es im vergangenen Jahr über 200 Tiere, von denen viele vorschriftsmäßig unter anderem mit Flatterbändern und Elektrozäunen geschützt waren. Und begutachtet wird das vom Kontaktbüro Wölfe, das andererseits die Wiederansiedlung begleitet. Sehen Sie da keinen Interessenskonflikt?

Nein. Der Wolf hat den Weg von allein zurück gefunden. Es geht hier also nicht um eine Wiederansiedlung, sondern darum, wie man vernünftig mit der Rückkehr des Wolfes umgeht. Dafür ist es wichtig, dass Experten die Entwicklung der Population und auch das Verhalten der Tiere genau kennen. Nur dann lässt sich sagen, wie der Herdenschutz wirklich verbessert werden kann. Angriffe auf Nutztiere müssen für den Wolf mit hohen Risiken verbunden sein. Da kommt es auch auf die Ausbildung des Herdenhundes und die Schulungsprogramme für Schäfer an und es braucht technische Maßnahmen. Ziel muss sein, die Nutztiere so gut es irgend geht zu schützen.

Für die Bundesspitze der Grünen ist die Landtagswahl in Bayern im Oktober die erste Positionsbestimmung. Aktuell liegen Sie in Umfragen auf Platz 2. Ist dieser Platz Ihr Ziel, lassen Sie sich daran messen?

Wir wollen ein möglichst gutes Ergebnis, das ist doch klar. Damit wir uns für das einsetzen können, worum es geht: für den sozialen Zusammenhalt, den Klima- und Naturschutz sowie eine weltoffene Gesellschaft in einem gemeinsamen Europa. Und die Grünen in Bayern machen einen super Wahlkampf. Ich bin demnächst auch noch mal Bayern und helfe so gut es geht.

Und richtig gut heißt Platz 2?

(lacht) Ich komme aus dem Leistungssport und da gilt: man sollte seine ganze Energie dafür einsetzen alles zu geben, anstatt sich den Kopf zu zerbrechen, auf welchem Treppchen-Platz man am Ende landet.

2019 stehen drei wichtige Landtagswahlen in Ostdeutschland an. Erst Sachsen, dann Brandenburg, dann Thüringen. Welchen Stellenwert haben diese regionalen Entscheidungen für die Bundesspitze der Grünen?

Diese drei Landtagswahlen spielen für mich als Parteivorsitzende eine zentrale Rolle. Ich lebe in Brandenburg und das, was die Menschen hier umtreibt, ihre Probleme, ihre Fragen, ihre Hoffnungen, ihre Wünsche, gehen mich sehr konkret an. Zum Beispiel wie abgehängt man ist, wenn eben kein Zug mehr fährt, keine Hebamme mehr da ist und gerade junge Menschen nicht ins Internet kommen. Und in den größeren Städten fehlt‘s wie überall im Land an Kitas, Schulen und Schwimmbädern. Daher liegt der Fokus meiner jetzigen Sommertour auch auf Ostdeutschland und das wird auch mit Blick auf das kommende Wahljahr für uns als Parteispitze so bleiben. Denn für uns Grüne sind diese Bundesländer ja bekanntermaßen kein ganz leichtes Pflaster. Im Vergleich zu den westdeutschen Bundesländern haben wir hier auch deutlich weniger Mitglieder.

Da könnte man ja auch zum Schluss kommen, dass im Osten sowieso nicht viel für die Grünen zu holen ist.

Ganz im Gegenteil. Gerade in den letzten Monaten haben wir auch hier einen deutlichen Mitgliederzuwachs erlebt. Und auch bei den Wahlergebnissen greift dieses pauschale „im Osten“ nicht so ganz. Zum Beispiel hier in Leipzig, aber auch in den Dörfern in der Lausitz, die davon bedroht sind, abgebaggert zu werden – dort haben wir zweistellige Ergebnisse. In Greifswald stellen wir Bündnisgrünen den Oberbürgermeister. Aber klar gibt es auch andere Orte. Und daher rücken wir als Bündnisgrüne die ostdeutschen Länder auch stärker in den Fokus.

Warum?

Die östlichen Bundesländer haben noch mal eine eigene Geschichte und sehr spezifische Herausforderungen. Da sind Lebenswelten von einem Tag auf den anderen weggebrochen. Viele Leute haben die Veränderungen mit enormer Energie und Kreativität gemeistert. Und trotzdem wirkt dieser Umbruch nach oder hat sich mit dem demografischen Wandel gerade in den ländlichen Regionen noch mal verschärft: Der Wegfall von Arbeitsplätzen, von Infrastruktur, fehlende Anerkennung – das zeigt sich alles wie unter einem Brennglas. Da müssen wir ran.

In Sachsen läuft offenbar vieles darauf hinaus, dass sich die Grünen vor allem von der CDU abgrenzen wollen. Sind Sie damit gut beraten, steht der Hauptfeind der Grünen nicht eher sehr weit rechts von der CDU?

Als Grüne und gerade auch als Bündnis 90 haben wir immer den Kurs gefahren, dass wir Politik für die Menschen machen, Antworten geben, statt uns allein an Feindbildern abzuarbeiten. Wir wollen eigene Themen setzen. Dazu gehört auch für ein weltoffenes Sachsen zu streiten. Wir müssen denjenigen den Rücken stärken, die sich dafür tagtäglich trotz enormer Anfeindungen von Rechtsaußen für Humanität und Demokratie einsetzen, auf der Straße, im Job oder im Sportverein. Dass das so bitter nötig ist, daran trägt eben auch die sächsische CDU ihren Anteil. Sie hat hier ja schließlich non-stop regiert und es zivilgesellschaftlichem Engagement alles andere als leicht gemacht. Die Landtagswahl 2019 ist daher auch eine Zäsurwahl. Und das haben unsere Landesvorsitzenden Christin Melcher und Norman Volger richtigerweise sehr deutlich gemacht.

Themen setzen - Was bedeutet das für Sachsen?

Zum Beispiel nicht die Hände in den Schoß zu legen und zu sagen, ach die Zukunft der Lausitz, das klärt jetzt mal die Kommission im Bund. Sondern eben aus Sachsen heraus mit Brandenburg zusammen ein eignes Konzept für den Strukturwandel vorzulegen. Wie den Ausbau der Bahnstrecke von Berlin über Cottbus nach Dresden. Ebenso gilt es endlich, alles dafür zu tun, dass in den Kitas nicht das gleiche Chaos droht wie in den sächsischen Schulen, wo massiv Lehrkräfte fehlen. Sachsen ist ja schon jetzt Schlusslicht bei der Kitaqualität. Die nächste Landesregierung muss darauf dringend ihren Fokus legen.

Den ländlichen Raum in Sachsen hat auch die AfD für sich entdeckt. Was wollen die Grünen anders machen?

Die AfD will Politik machen, indem sie das Land spaltet, wir wollen Politik für alle Menschen machen. Ich richte meine Politik definitiv nicht an der AfD aus, sondern daran, was gut für Sachsen, Brandenburg und Thüringen ist.

Wie schätzen Sie die Lage in Thüringen ein, das Dreier-Bündnis mit Linken, SPD, Grünen?

Wenn drei Parteien am Tisch sitzen, dann ist es natürlich noch mal schwieriger die eigenen Themen zu setzen als wenn es zwei sind. Gerade aber die mit hauchdünner Mehrheit in Thüringen agierende rot-rot-grüne Koalition hat mehr als deutlich gemacht, dass man ein Land ökologisch modernisieren und zugleich den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken kann. Das sind ganz praktische Dinge wie jüngst das Azubi-Ticket für den öffentlichen Nahverkehr oder die umfassende Klimaschutzstrategie unserer grünen Umweltministerin, Anja Siegesmund. Sie zeigt, dass Natur- und Klimaschutz auch Vorteile für die Wirtschaft bringen und auch mit dem Tourismus Hand in Hand gehen können - was auch ein klarer Vorteil für Thüringen gegenüber Sachsen und Brandenburg ist, wo der Naturschutz ja eher abgebaut wird.

Wenn Sie Dreier-Bündnisse als schwierig empfinden, muss Ihnen doch angst und bange vor den Landtagswahlen im Osten werden. Es wird bei den Mehrheiten sicher gar nicht mehr anders gehen als mit drei Parteien. Wie positionieren sich die Grünen mit Blick auf Koalitionen in den Ländern?

Für uns ist klar, dass wir mit allen demokratischen Parteien reden, auf Grundlage unserer Haltung, Werte und roten Linien. Wir machen ja Politik um zu verändern. Und wenn klar ist, da kommt am Ende mit Blick auf die Umwelt, soziale Fragen und auch den gesellschaftlichen Zusammenhalt nichts Gutes bei raus, dann ist Grün auch nicht dabei. Aber wie viele Parteien miteinander reden und auch möglicherweise regieren sollen, das entscheiden ja vor allem die die Wählerinnen und Wähler.

Ist in Thüringen CDU-Chef Mike Mohring als möglicher Koalitionspartner eine rote Linie?

Rote Linien sind für uns inhaltlicher Art. So werden wir niemals in einer ostdeutschen Landesregierung mitarbeiten, die unsere natürlichen Lebensgrundlagen weiter zerstört beispielsweise durch die Genehmigung neuer Braunkohletagebaue. Oder jetzt in Bayern: Wir sprechen gern über ein ökologisches, weltoffenes und gerechtes Bayern. Aber nicht über eine autoritäre und anti-europäische Politik eines Herrn Söder.

Können Sie sich denn eine Zusammenarbeit mit der neuen linken Sammlungsbewegung vorstellen?

Das Wort Bündnis tragen wir schon in unserem Namen. Wir sind eine Partei, die im Osten aus der Bürgerrechtsbewegung und im Westen aus der Anti-Atom- und der Frauenrechtsbewegung entstanden ist. Wir sind deshalb als Partei ein Ort, an dem Leute auch zwanglos und kontrovers mitdiskutieren können. Diese Sammlungsbewegung scheint eher das Gegenteil zu werden, sie wächst nicht von unten, sondern wird von oben organisiert: von einer Fraktionsvorsitzenden und einem ehemaligen Parteichef, der die politische Linke ja erst gespalten hat. Und die jetzt auf nationale Töne setzen. Das ist für mich nicht links, sondern schräg.