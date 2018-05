Leipzig

In Leipzig und Umgebung drohen am Donnerstag erneut Unwetter. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) gab am Vormittag eine entsprechende Warnung heraus, die für alle sächsischen Kreise und Städte für den Zeitraum von 13 bis 22 Uhr gilt. Neben schweren Gewittern sind auch Starkregen, Hagel, Böen und Stürme möglich, hieß es.

„Wie bereits in den vergangenen Tagen befinden wir uns weiter im Einfluss von schwüler Warmluft und bei dieser muss immer mit Gewittern gerechnet werden“, sagte Meteorologe Jens Oehmichen gegenüber LVZ.de. Weil es am Mittwochabend in Teilen des Leipziger Umlandes stark geregnet habe, erhöhte sich die Gefahr auch weiter. „Der starke Feuchtigkeitsgehalt im Boden unterstützt die Regentätigkeit“, so Oehmichen weiter.

Wann und wo es dann am Donnefrstag tatsächlich zu Unwettern kommen kann, sei aber schwer vorauszusagen. „Da spielt natürlich eine Rolle, was in den Höhen passiert und das lässt sich schwer messen“, sagte der DWD-Experte. Seinen Prognosen zufolge halte die allgemeine Wetterlage mit sommerlichen Höchstemperaturen und Gewittergefahr mindestens bis zum Wochenende an.

Von mpu