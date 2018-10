Leipzig

Frauke Petry muss sich im kommenden Jahr in Dresden wegen des Vorwurfs, einen Meineid geleistet zu haben, vor dem Landgericht verantworten. Wie die Justizbehörde am Dienstag mitteilte, wurde die Anklage der Staatsanwaltschaft Dresden nun zur Hauptverhandlung zugelassen.

Die frühere AfD-Parteisprecherin und heutige Bundestagsabgeordnete der „Blauen“ soll bei einer Zeugenvernehmung im November 2015 vor dem Sächsischen Wahlprüfungsausschuss unter Eid falsche Angaben zum Umgang mit Darlehen gemacht haben. Wie es heißt, habe Petry damals erklärt, dass die in Vorleistung gegangenen AfD-Kandidaten „nach einer erfolgreichen Landtagswahl hätten entscheiden können, ob die Darlehen zurückgezahlt oder in eine Spende umgewandelt werden sollen“.

Laut Staatsanwaltschaft soll diese Aussage der 43-Jährigen aber den konkreten Angaben in den Darlehensverträgen widersprechen, in denen festgelegt wurde, dass ein AfD-Landtagskandidat im Fall seiner Wahl ins Parlament auf die Rückzahlung des Darlehens einfach verzichtet. Petry hatte später eingeräumt, sich bei der Befragung geirrt zu haben, versicherte aber, nicht absichtlich falsch ausgesagt zu haben.

Weiteres Ermittlungsverfahren gegen Petry in Leipzig

Zusätzlich zu den Ermittlungen in Dresden gibt es auch in Leipzig ein weiteres Strafverfahren gegen die Rechtspopulistin. Die Staatsanwaltschaft in der Messestadt wirft Petry Subventionsbetrug, Untreue und Steuerhinterziehung vor. Den Angaben zufolge soll die 43-Jährige vor vier Jahren für ihre damals in finanzielle Schieflage geratene Firma eine sogenannte „Turn Around“-Beratung beantragt und auch erhalten haben.

Petry habe die Unterstützung allerdings nicht für ihre Firma, sondern für ihre Privatinsolvenz benutzt, so der Vorwurf. Trotzdem habe die Bundestagsabgeordnete angeblich die Rechnungen über ihre Firma beglichen und bei der Umsatzsteuervoranmeldung auch geltend gemacht.

Im Februar wurde Petrys Immunität als Bundestagsabgeordnete auf Antrag der Staatsanwaltschaften aus Sachsen aufgehoben. Wann die Verhandlungen wegen Meineides gegen Petry vor dem Landgericht in Dresden tatsächlichen beginnen, ist derzeit noch unklar. Sicher ist nur, dass der Prozess nicht mehr in diesem Jahr stattfinden wird.

Von Matthias Puppe