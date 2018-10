Dresden

Es ist ein Milliarden-Projekt: In drei Jahren will der Bosch-Konzern in Dresden Halbleiterchips produzieren. Der Bau der Fabrik im Gewerbegebiet Rähnitz läuft bereits. Im April fand der erste Spatenstich statt. Doch jetzt ist die Ansiedlung offenbar in Gefahr.

Nach DNN-Informationen gibt es einen Widerspruch gegen eine Teilgenehmigung des Baus. Dabei geht es um immissionsschutzrechtliche Fragen. Eine Entscheidung darüber steht noch aus. Für das Unternehmen wird dies aber im Dresdner Rathaus offenbar als so großes Risiko eingeschätzt, dass die Fortsetzung der Bauarbeiten und die gesamte Standortentscheidung auf dem Spiel steht.

Verwaltung will Veränderungssperre

Die Verwaltung will daher das Gewerbegebiet mit einem Bebauungsplan belegen und bis zu dessen Aufstellung eine Veränderungssperre verhängen. Damit soll Rechtssicherheit für Gewerbeansiedlungen geschaffen werden. Andere Nutzungen wie Einzelhandel, Beherbergungsbetriebe oder Wohnnutzungen sollen reglementiert werden.

Im Juni ragten die ersten Betontürme für Dresdens neueste Chip-Megafabrik längst aus dem Dresdner Boden. Trotzdem ließen es sich Dirk Hoheisel von der Bosch-Geschäftsführung, Bundes-Wirtschaftsminister Peter Altmaier und Ministerpräsident Michael Kretschmer (beide CDU) seinerzeit nicht nehmen, auch offiziell den Grundstein für die Milliarden-Investition zu legen.

Die Fabrik soll etwa 700 neue Industriearbeitsplätze bringen. Die Investitionssumme liegt bei einer Milliarde Euro. Dort soll ab Ende 2021 auf 300 Millimeter großen Siliziumscheiben (Wafer) spezielle Elektronik für Automobile und das Internet der Dinge entstehen. „Wir bauen hier die Fabrik der Zukunft, die die Industrie 4.0 vorwegnimmt“, sagte Hoheisel bei der Grundsteinlegung.

Von Ingolf Pleil