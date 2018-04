Leipzig. 84 Meter lang, 175 Tonnen schwer: Die Antonow An-225 ist am Flughafen Leipzig/Halle gelandet.

Die Antonow An-225 ist am Flughafen Leipzig/Halle gelandet und hat viele Interessierte angezogen. Zur Bildergalerie

Wie bei den Stopps in der Vergangeneheit zog das größte Transportflugzeug der Welt auch am Mittwoch wieder neugierige Besucher und "Planespotter" an. Schon am Mittwochabend soll der Flieger seine Reise fortsetzen.