Leipzig

Warmes Frühlingserwachen statt Schnee und Eis mitten im Februar – dafür nun nasskaltes Aprilwetter im Frühlingsmonat März: Das Wetter hält sich weiter nicht an den Kalender. Auch an diesem Sonnabend und Sonntag wird es ungemütlich. „Die wechselhafte Wetterlage geht weiter. Am Wochenende wird es vielfach zugehen wie im April. Es gibt Sonne, Wolken und Regenschauer im Wechsel, dazu kann heftiger Wind kommen“, sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Portal Wetter.net.

Drohen also wieder Sturmschäden wie zuletzt am Rosenmontag? Das europäische Wettermodell ist noch zurückhaltend, aber das amerikanische Wettermodell NOAA sagt Ja! Danach droht ein kräftiger Sturm, der diesmal besonders den Norden und die Mitte Deutschlands trifft. „Genaue Details sind zwar derzeit noch unklar. Doch nach den Prognosen kann es teilweise schwere Sturmböen bis hin zu Orkanböen geben“, warnt Wettermann Jung. In der Spitze sind laut den US-Modellen sogar bis zu 130 km/h drin.

Prognose Rot: Am Sonntagnachmittag sind für die Mitte schwere Sturmböen vorhergesagt, im Raum Leipzig sind 80 km/ und mehr möglich. Quelle: wetter.net

In Leipzig stürmischer Sonntag-Nachmittag

Im Raum Leipzig wird danach vor allem der Sonntagnachmittag sehr stürmisch. Die Spitzen-Böen können 80 km/h und mehr erreichen. „Das kann turbulent werden“, so Jung. Dazu gibt’s immer wieder Regen. Zum Wochenstart wird dann sogar ein kurzes Gastspiel des Märzwinters erwartet. Dann sind Graupelschauer und kurze Wintergewitter mit Schneeflocken bis ganz runter möglich.

Schneeflocken in der Nacht zum Montag

Im Raum Leipzig ist mit Schneeflocken in der Nacht von Sonntag auf Montag zu rechnen. „Das kann dann am Montagmorgen sogar mal etwas Weiß auf den Wiesen geben“, so Jung. Die Temperaturen gehen in den Keller: Am Montagmorgen nur zwei Grad, am Tag höchstens bis sechs Grad.

Hier geht am Montag die Post ab: Graupelgewitter und Schauer mit Schneeregen bringen den März-Winter auch nach Sachsen. Oberhalb von 400 Meter wird es wieder weiß. Quelle: wetter.net

Jede Menge Regen in der nächsten Woche

Immerhin: Es wird wohl nicht ganz so heftig wie im letzten Jahr, als Schneeverwehungen mitten im März für Chaos sorgten. Schon ab Dienstag wird soll es wieder etwas milder werden. Doch das verfrühte Aprilwetter bleibt: Es geht insgesamt kühl und nass weiter. Immerhin dürfen sich Landwirte über den Niederschlag freuen. In den nächsten zehn Tagen sind in Sachsen 40 bis 80 Liter Regen pro Quadratmeter drin.

Von Olaf Majer