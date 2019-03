Püchau

Die Reise nach Arkadien beginnt im Frühjahr 2019 mit Laubbesen und Gartenschere: Auf Schloss Püchau (Kreis Leipzig, zwischen Wurzen und Eilenburg) sind am 13. April die Hobbygärtner gefragt. Schlosspark-Liebhaber sind eingeladen, am Vorabend zum Palmsonntag die Außenanlagen in Püchau auf Vordermann zu bringen. Familie Goldhahn, die seit 21 Jahren das romantische Tudorschloss-Areal mit viel Enthusiasmus saniert und mit Leben erfüllt, freut sich über viele helfende Hände. Ab 14 Uhr geht’s los, Treffpunkt ist die Lindenterrasse.

Spaziergänger brachten Schlossdame auf Idee

Auslöser der neuen Auftaktveranstaltung auf Püchau waren laut Benita E. Goldhahn übrigens neugierige Spaziergänger. Sie sei beim tatkräftigen Gärtnern an den Wochenenden immer wieder von Flaneuren gefragt worden: „Kann ich helfen?“ Warum eigentlich nicht, so ihre Überlegung: Schließlich ist die nie endende Restaurierungs- und Gestaltungsarbeit in der über tausendjährigen Schlossanlage der Familie Goldhahn längst zur schöpferischen Erfahrung geworden – die sie gern mit anderen teilen möchten.

Picknick als Belohnung

Natürlich geht es auch bei einem eher handfesten Subbotnik nicht ohne Kultur. Und so erinnert die Schlossdame Benita an den 325. Geburtstag Voltaires, dem der Spruch zugeschrieben wird: „Die Arbeit hält drei große Übel fern: Die Langeweile, das Laster und die Not.“ Als Entlohnung winkt neben geistreicher Nahrung für alle Helfer auch ein gemeinsames Picknick – in freier Natur oder bei schlechtem Wetter im Mamorsaal des Schlosses.

Wer trägt Ostern den Blütenkranz?

Vom Eise endgültig befreit sollte dann aber der Faustsche Osterspaziergang am 21. und 22. April sein. Jeweils um 15 Uhr bittet die Chatelaine ihre Gäste zu einem poesie- und gesangsreichen Lustwandeln durch Schloss und Park. Und verspricht dabei überraschende Momente: „Unser Sohn Alfred könnte in einer kleinen Sinnesarabeske vom Hallenbalkon den Handschuh werfen und selbige Schiller-Ballade mit schauspielerischen Talent rezitieren.“ Ebenso dürfe man gespannt sein, wem in diesen Jahr die besondere Ehre zuteil wird, den Blütenkranz tragen zu dürfen. Im Rittersaal werden anschließend die Visiteure erwartet, um sich bei Kaffee, Kuchen und Gebäck zu stärken.

Höhepunkt der Zeremonie auf Schloss Püchau: Der Einzug des Blütenkranzes, hier mit Benita E.Goldhahn beim 20-jährigen Schloss-Jubiläum der Familie im Juni 2018. Quelle: Thomas Kube

Ausgefallene Roben zu Himmelfahrt

Das Himmelfahrspicknick am 30. Mai (Beginn 12 Uhr) ist in diesem Jahr dem 250. Geburtstag Alexander von Humboldt gewidmet und steht unter dem Humboldt-Zitat: „Der allgemeine Charakter der Natur ist Güte und Größe.“ Am langen weißen Tafeltuch, das unter der Rotbuche ausgebreitet wird, raunen sich die Gäste Lieder und Gedichte zu, spielen Querflöte, Gitarre oder Akkordeon – und das gern in ausgefallener Robe.

Höhepunkt zur Sommersonnenwende

Höhepunkt des Kulturjahres wird in diesem Jahr der 21. Juni sein. Im Geist von Chartres soll auf dem Schloss Sommersondenwende gefeiert und an den 500. Todestag von Leonardo da Vinci gedacht werden. Eine neue Erfahrung selbst für treue Püchau-Gäste: Die Schlossherrin war 2018 auf Besuch in Chartres bei Paris und sammelte im dortigen Kloster vis a vis der mächtigen Kathedrale besondere Eindrücke. „Diese dort praktizierte Art des lebendigen Denkens möchte ich an meine Besucher weitergeben. Wir betreten in der Nacht der Sommersondenwende einen bewusstseinsschulenden Pilgerweg, bei dem wir Licht, Architektur und Geist durchdringen werden“, verspricht Schlossdame Benita. Bei magischen Klängen und im Fackellicht können die Besucher die geheimen Katakomben und labyrinthischen Gänge des Schlosses erkunden.

Schlossführungen mit Fontane und Einstein

Wer es weniger mystisch mag, ist herzlich eingeladen, einen von zwei weiteren Terminen zur historischen Schlossführung wahrzunehmen. Natürlich stehen auch diese Deklamationsspaziergänge (Start jeweils 15 Uhr) immer unter einem literarischen oder philosophischen Motto. So am 4. August in Erinnerung an den 200. Geburtstag Theodor Fontanes sowie am 13. Oktober mit Blick auf den 140. Geburtstag Albert Einsteins. „Die Mathematik ist das Alphabet, mit dem Gott die Welt geschrieben hat“, sagte der Erfinder der Relativitätstheorie. Eine Lebensmaxime auch für die studierte Mathematikerin Benita E.Goldhahn, die in ihrer Dialektik sagt: „Alles ist Mathematik. Ohne Mathematik ist alles nichts.“

Adventslesung zum Jahresausklang

Mit einer stimmungsvollen Adventslesung mit arkadischer Poesie schließt sich am 14. und 15. Dezember (Beginn jeweils 15 Uhr) der Reigen des Kulturjahres auf dem Tudorschloss. Gewidmet ist es übergreifend übrigens dem Dichter, Theologen und Kultur-Philosophen Johann Gottfried Herder. Passend zu dessen 275. Geburtstag erinnert Schlossdame Benita an Herders Leitsatz: „Poesie ist die Muttersprache des Menschengeschlechts“. Für einen poesiereichen Sprachunterricht ist in Püchau 2019 jedenfalls gesorgt.

Von Olaf Majer