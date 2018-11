Statt Auto oder Flieger lieber mit dem Zug unterwegs. Dieser fromme Wunsch der Deutschen Bahn ist auf der ICE-Trasse Berlin – München Realität geworden. Seit Eröffnung im Dezember 2017 saßen in den Schnellzügen über vier Millionen Fahrgäste – mehr als doppelt so viele wie in den Jahren davor.