Leipzig

Am Ostersonntag wird es im apostolischen Glaubensbekenntnis wieder in den Kirchen gebetet: „Am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel...“. Doch selbst unter den Gläubigen gibt es nach einem Bericht der evangelischen Nachrichtenagentur Idea immer weniger Menschen, die tatsächlich die leibliche Auferstehung Jesu vom Kreuz für bare Münze nehmen.

Zweifel selbst unter Gläubigen groß

Nur 23 Prozent der Protestanten und nur 28 Prozent der Katholiken glauben demnach an das Osterwunder. Allein unter den Freikirchlern haben noch 55 Prozent den Glauben an die Auferstehung behalten. Doch selbst in dieser sehr bewusst christlichen Gruppe ist der Zweifel groß: Jeder Vierte weiß auf die Frage keine Antwort. Das ergab eine Umfrage des Erfurter Meinungsforschungsinstituts Insa unter 2013 Personen in ganz Deutschland.

Nur jeder 11. Sachse glaubt an Auferstehung

Insgesamt bejaht nur jeder fünfte Deutsche die Frage: Ist Jesus Christus leibhaftig von den Toten auferstanden? Der Anteil der Skeptiker ist in Ostdeutschland etwas größer als im übrigen Bundesgebiet – 52 Prozent sagen im Osten „Nein“, im Westen sind es 40 Prozent. Die Sachsen, Sachsen-Anhalter und Thüringer sind besonders skeptisch: Nur rund 9 Prozent glauben hier an die Ostergeschichte. 60 Prozent der Sachsen sagen klar „Nein“ zur Auferstehungsfrage – soviel wie in keinem anderen Bundesland. Anders im katholisch geprägten Südwesten: Hier glauben zwischen 20 Prozent ( NRW und Rheinland-Pfalz) und sogar 30 Prozent im Saarland an die Auferstehung von Jesus.

Interessant auch: Immerhin auch 9 Prozent der Muslime glauben an das Osterwunder, 42 Prozent glauben nicht daran, die anderen wissen keine Antwort oder machen keine Angaben.

Von Olaf Majer