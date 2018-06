Dresden -

Der sächsische Ausländerbeauftragte Geert Mackenroth sieht das Ansehen ausländischer Bürger durch die mediale Präsenz einiger weniger Intensivtäter massiv geschädigt. „Ich will mich nicht daran gewöhnen, dass die gute Arbeit Tausender ausländischer Fachkräfte, Ärzte, Wissenschaftler, Künstler oder Schulkinder durch einige Tatverdächtige und Täter sabotiert wird“, sagte Mackenroth am Montag in Dresden bei der Vorstellung seines Jahresberichts. Die Akzeptanz in der Bevölkerung dürfe nicht verspielt werden.

Populistische Schreiereien würden aber nicht helfen, betonte der CDU-Politiker. Vielmehr brauche man Abkommen mit Heimatländern, „Ansprachen zur Erwartungshaltung an die Asylbewerber“ und die Vorbildwirkung der deutschen Gesellschaft. Nach Ansicht von Mackenroth gibt es Fortschritte bei der Integration von Flüchtlingen: „Die Verwaltungen haben gelernt. Das Aufnahmesystem und die Grundversorgung funktionieren“.

Man brauche aber mehr „handgestrickte Lösungen“, damit Integration dauerhaft gelingt, stellte der Ausländerbeauftragte fest. Er bedauerte, dass es eine schlechte Datenlage und kein Monitoring gebe, ob und wie die Integration tatsächlich funktioniert. „Ich hätte lieber Fakten als Mutmaßungen.“ Für verbesserungswürdig hält er ferner die Einbindung Bleibeberechtigter in den Arbeitsmarkt und Rahmenbedingungen für ehrenamtliche Helfer.

Mackenroth unterstützt die von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) geplanten sogenannten Ankerzentren zur rascheren Abwicklung der Asylverfahren grundsätzlich. Allerdings ist ihm die von Sachsens Innenminister Roland Wöller (CDU) ursprünglich favorisierte Größenordnung von bis zu 1500 Menschen in einem solchen Zentrum zu hoch. In diesem Fall würden die Risiken die Vorteile überwiegen, meinte Mackenroth. 400 bis 600 Bewohner wären angemessen.

Laut Statistik lebten im vergangenen Jahr knapp 178 000 Ausländer in Sachsen, was einer Quote von 4,4 Prozent entspricht. Den höchsten Ausländeranteil hatte die Stadt Leipzig mit 8,7 Prozent, in Chemnitz waren es 7,0 und in Dresden 6,5 Prozent. Den geringsten Anteil gab es im Erzgebirgskreis (1,9).

Von LVZ