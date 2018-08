Magdeburg

Klaus Jäckel ist der Stolz anzumerken. Der Projektverantwortliche in der sachsen-anhaltischen Straßenbaubehörde sieht sein Baby, das seit Frühjahr in Betrieb befindliche und deutschlandweit einmalige Autobahn-Baustellen-Warnsystem, wachsen und gedeihen. Start war zunächst an der A 9 in der Autobahnmeisterei Dessau (also von der Landesgrenze im Norden bis Bitterfeld). Nun soll der Abschnitt um Weißenfels folgen und danach ist die A 2 zwischen Theeßen und Börde im Visier.

„Es funktioniert genauso, wie wir uns das vorgestellt haben“, freut sich Jäckel, der die vier Monate währende Entwicklung des Projekts als „sportlich“ bezeichnet. „Bis Jahresende könnten wir sogar in allen Autobahnmeistereien einen solchen Zug aus Fahrzeug und Anhänger haben“, ist auch der Präsident der Landesstraßenbaubehörde, Uwe Langkammer, optimistisch. Ende 2019 sollen dann alle Fahrzeuge der Autobahnmeistereien umgerüstet sein. Grundidee sei, die in der Landesstraßenbaubehörde einlaufenden Informationen zur Landesmeldestelle und von dort wiederum über die Radiosender zum Endverbraucher zu bringen. Das Ganze funktioniert dabei so, dass sich das System aktiviert, sobald die Warntafeln mit den markanten blinkenden gelben Pfeilen an den Anhängern oder Vorwarnern ausgeklappt werden – beispielsweise für Mäh- oder Instandsetzungsarbeiten oder, um Unfallstellen abzusichern. Dann bekommen die Autofahrer im Streckenabschnitt die Information darüber über RDS/TMC (Radio Data System/ Traffic Message Chanel) als Warnton, Schriftzug oder grafisches Symbol auf Autoradio oder Navi.

Woran der Erfolg messbar ist? „Das ist schwer“, gibt Jäckel freimütig zu. Immerhin habe es seit der Einführung jedoch noch keine Kollision mit einem solchen Fahrzeug gegeben. Wahrscheinlich werde man jedoch erst in vier oder fünf Jahren genau wissen, ob die Unfälle mit den Fahrzeugen zurückgegangen sind. „Auf jeden Fall schöpfen wir damit eine weitere Möglichkeit aus, um die Verkehrsteilnehmer über vorhandene Baustellen zu informieren.“ Langfristiges Ziel ist auf jeden Fall, die Zahl der Verkehrstoten im Bundesland zu senken. Vergangenes Jahr waren es immerhin 132.

Dabei halten sich die Kosten für das Projekt sogar noch im Rahmen. Zwar fielen für die Schnittstellen 150 000 Euro an. Die Nachrüstung eines Hängers kostet dann aber nur noch 750 Euro. „Wenn wir damit am Ende Menschenleben retten können, ist das wenig“, sagt Jäckel. Massives Interesse an dem Projekt gibt es offenbar auch schon aus Brandenburg, das die Verkehrsexperten aus Sachsen-Anhalt eingeladen hat.

Von Roland Herold