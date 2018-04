BGH hebt Urteil gegen „König von Deutschland“ auf

Karlsruhe. Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe hat das Urteil gegen den sogenannten „König von Deutschland“, Peter Fitzek, aufgehoben und an eine andere Strafkammer des Landgerichts Halle zurückverwiesen. Dies bestätigte der hallesche Landgerichtssprecher Wolfgang Ehm auf LVZ-Anfrage. Dem Wittenberger waren die Veruntreuung von Geldern in Millionenhöhe und das unerlaubte Betreiben von Bankgeschäften vorgeworfen worden. Das Landgericht Dessau-Roßlau hatte ihn im vergangenen August zu einer Haftstrafe von zweieinhalb Jahren verurteilt.

Fitzek erkennt die Rechtsordnung der Bundesrepublik Deutschland nicht an. In der ursprünglichen Urteilsverkündung hieß es, dass sich Fitzek „für den König des von ihm gegründeten Fantasiestaates Königreich Deutschland hält, der nicht der Rechtsordnung des deutschen Staates untersteht“. Der Wittenberger hatte sich stets auf seine Immunität berufen. Noch nicht entschieden ist dem Vernehmen nach ein Haftprüfungstermin.

Von Martin Pelzl