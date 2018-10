Leipzig/Freiberg/Paris

Sachsen bekommt einen neuen starken Bahn-Konkurrenten: Die Mitteldeutsche Regiobahn (MRB) aus Leipzig, die fünf Regionalstrecken in Sachsen anbietet, und die Freiberger Eisenbahngesellschaft (FEG) sollen künftig unter ein Dach kommen. Hinzu kommen mehrere Regionalbusse und die Zwickauer Straßenbahn.

Grund: Die Rethmann-Gruppe aus dem westfälischen Selm, der unter anderem die FEG gehört, steigt bei der französischen MRB-Mutter Transdev ein – und bringt im Gegenzug ihr eigenes Netz dort ein. 340 Millionen Euro lässt sich Rethmann seinen Einstieg bei Transdev kosten. Dafür kauft das Familienunternehmen dem französischen Versorger Veolia dessen 30-Prozent-Anteil an Transdev ab, wie beide Unternehmen in Paris bekanntgaben.

Anschließend will Rethmann seine eigenen Bahn- und Bus-Strecken, die bisher in der Tochter Rhenus Veniro gebündelt sind, bei Transdev einbringen – und im Gegenzug auf 34 Prozent aufstocken. Rethmann soll dann auch drei Mitglieder in den elfköpfigen Verwaltungsrat von Transdev entsenden.

Französische Förderbank bleibt Haupteigner

Mehrheitseigner bleibt mit 66 Prozent aber die staatliche französische Förderbank Caisse des Dépôts, die künftig sechs Verwaltungsräte stellen wird. Damit zieht sich Veolia nun ganz aus der einstigen Tochter Transdev zurück. Das Unternehmen war im März 2013 aus der Sparte Veolia Verkehr hervorgegangen. 2016 hatte Veolia dann die Mehrheit an die französische Förderbank verkauft.

„Als Mehrheitseigner von Transdev begrüßen wir die Beteiligung der Rethmann-Grupps“, sagte Bankchef Eric Lombard. „Mit der Übernahme der Anteile durch die Rethmann-Gruppe wird auch die internationale Ausrichtung gestärkt, sodass die Transdev-Gruppe zu einem echten europäischen Mobilitäts-Champion wird.“

Der neue Partner werde es der Firma ermöglichen, „unsere weitere Entwicklung in Frankreich und auf internationaler Ebene zu beschleunigen“, fügte Transdev-Chef Thierry Mallet hinzu. Rethmann wolle hier sein Knowhow einbringen, „um optimale, auf die Kunden ausgerichtete Mobilitätslösungen weiterzuentwickeln“, kündigte Mitinhaber Ludger Rethmann an.

Deutschland-Geschäft wird ausgebaut

In Deutschland gilt Transdev bereits jetzt als wichtigster privater Konkurrent der Deutschen Bahn. Diese Position werde nun gestärkt, hieß es. Für die Franzosen ist Deutschland mit zuletzt 900 Millionen Euro Umsatz bereits jetzt der wichtigste Auslandsmarkt: 14 Prozent des Konzernumsatzes entfallen bereits auf Deutschland. Mehr ist es nur im Heimtland Frankreich, wo Transdev noch 40 Prozent seines Umsatzes macht.

„Transdev verfolgt mit dem verstärkten Ausbau der Aktivitäten in Deutschland eine ehrgeizige Zielsetzung“, kündigte das Unternehmen jetzt an. Zudem wolle man gemeinsam mit dem neuen Partner nun das Engagement in Osteuropa ausbauen, wo Rethmann bereits aktiv ist.

Die 2008 noch von Veolia Verkehr gegründete MRB betreibt bisher mit 350 Mitarbeitern die Regionalexpress-Strecken Leipzig–Chemnitz und Dresden–Hof sowie die Regionalbahnen Dresden–Zwickau, Leipzig–Döbeln und Chemnitz–Elsterwerda. Mit der FEG (14 Mitarbeiter) kommt nun die Strecke Freiberg–Holzhau hinzu. In Freiberg gibt es bereits Anschluss an das MRB-Netz.

Zugausfälle sorgen für Ärger

Im Sommer hatte die MRB aber kurz vor dem Verlust ihrer Konzession in Sachsen gestanden: Weil es immer wieder zu massiven Ausfällen gekommen war, hatten die Kommunen mit der Kündigung gedroht. Die MRB hatte auf einen erhöhten Krankenstand verwiesen und im Juli und August zahlreiche Züge gestrichen oder durch Busse ersetzt. Ende August bekam die MRB die Probleme aber in den Griff und fährt seither wieder nach Plan.

Neben der MRB ist Transdev in Mitteldeutschland auch mit dem Harz-Elbe-Express (HEX) und dem Harz-Berlin-Express (HBX) in Sachsen-Anhalt vertreten. Auch der private Fernzug InterConnex, der von 2002 bis 2014 von Leipzig über Berlin nach Rostock pendelte, wurde von Transdev betrieben.

Die Rethmann-Gruppe, zu der auch der Ver- und Entsorger Remondis gehört, ist bisher über ihre Tochter Rhenus Veniro im öffentlichen Nahverkehr aktiv. Neben der FEG, an der Rhenus Veniro 74 Prozent hält, gehören dazu in Sachsen auch die Städtischen Verkehrsbetriebe Zwickau, die dort das Straßenbahnnetz betriebt, sowie drei regionale Busunternehmen: Regionalbus Oberlausitz aus Bautzen, Kraftverkehr Dreiländereck aus Zittau und Regionalverkehr Westsachsen aus Zwickau. Diese Beteiligungen will Rethmann nun bei Transdev einbringen.

Von Frank Johannsen