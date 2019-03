In Norwegen hat inzwischen jedes zweite Auto, das neu zugelassen wird, eine Batterie statt eines Verbrennungsmotors. In Deutschland setzt die Bundesregierung auf ein Prämienmodell bei der Anschaffung von E-Autos. Bisher sind die Effekte aber gering. In Mitteldeutschland wurden 2018 nur knapp 2000 emissionsfreie Pkw zugelassen.