Wie die Polizei mitteilte, betrat der Mann am Donnerstag gegen 9.45 Uhr eine Bankfiliale an der Königsbrücker Straße und bedrohte eine Angestellte sowie anwesende Kunden mit einer Pistole. Der Räuber forderte die Herausgabe von Bargeld. Daraufhin erhielt er mehrere tausend Euro, steckte diese in eine Papiertüte und flüchtete. Verletzt wurde niemand.

Die alarmierten Polizisten fahndeten umgehend nach dem Täter, jedoch blieb dies zunächst ohne Erfolg. Der Tatverdächtige war etwa 1,75 m bis 1,80 m groß, von stämmiger Statur und Brillenträger. Laut Zeugen hat er graue Haare und einen slawischen Akzent. Auffällig waren ein weißer Mundschutz und eine schwarze Jacke mit weißen Streifen an den Ärmeln, die er zur Tatzeit trug.

Die Polizei fragt: Wer hat Wahrnehmungen im Zusammenhang mit der Straftat gemacht? Wer kennt die abgebildete Person? Hinweise hierzu nimmt die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer (0351) 4832233 entgegen.

