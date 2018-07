Leipzig

Am Montagabend gegen 19 Uhr haben Aktivisten der Naturschutzorganisation Robin Wood gemeinsam mit anderen Aktivisten für den Erhalt des von Abbaggerung bedrohten Ortes Pödelwitz demonstriert. Es wurde ein großes Banner mit der Aufschrift „…Zieh doch selber um! – #Pödelwitzbleibt #Climatejusticenow” unter einem MIBRAG-Schild an einem alten Kohleabsetzer des Museumsparks Bergbau-Technik-Park bei Leipzig aufgehängt, so die Pressesprecherin Ute Bertrand. Die Gruppe fordert ein „Ende des Kohleabbaus im Leipziger Land und weltweit“. Das Banner kritisiert die Zwangsumsiedlung der Bewohner von Pödelwitz durch die Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft (MIBRAG). Das Unternehmen wird von den Aktivisten für die geplante Umsiedlung und Zerstörung des 700 Jahre alten Pödelwitz verantwortlich gemacht.

Den Menschen solle ihr Zuhause genommen werden, um das nahe gelegene Braunkohlekraftwerk Lippendorf zu versorgen, heißt es in der Mitteilung weiter. Da der Kohleabbau eng mit der Zerstörung von Dörfern, Äckern und natürlichen Lebensräumen einhergehe, muss diese beendet werden.

„Wir fordern Politik und Gesellschaft auf, sich zu bewegen! Wir wollen solidarische, neue und nachhaltige Wege ausprobieren, um ein gutes Leben für alle zu schaffen – fern von Leistungszwang und dem Mantra des ständigen Wachstumszwangs“, so die Aktivistin Jenny Becker.

Ob das Banner hängen bleibt oder entfernt wird, wird abgewartet, so die Pressesprecherin gegenüber LVZ.de. Die Aktion steht im Rahmen des Klimacamps „Leipziger Land“, das vom 28. Juli bis zum 5. August in Pödelwitz geplant ist.

dei