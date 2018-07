Leipzig/Wiesbaden

Entgegen der Erwartungen ist die Erdbeer- und Spargelernte in Sachsen in diesem Jahr deutlich geringer ausgefallen als im Vorjahr. Die Bauern des Landes ernteten 1800 Tonnen der roten Früchte und 800 Tonnen Spargel, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Donnerstag mitteilte.

Im vergangenen Jahr holten die Bauern etwa 2200 Tonnen Erdbeeren und etwa 1000 Tonnen des Stangengemüses vom Feld. Bundesweit ernteten die Bauern 122.300 Tonnen Erdbeeren, das waren sechs Prozent mehr als im Jahr davor. Beim Spargel war es bundesweit mit 129.600 Tonnen eine mit einem Prozent etwas geringere Menge.

Vorschau noch positiv

Zu Beginn der Erdbeersaison in Sachsen Ende Mai hatten sich die Bauern noch mehr erhofft. Es werde ein Ertrag von 2750 Tonnen erwartet, teilte der Landesverband Sächsisches Obst damals zur offiziellen Eröffnung der Erdbeersaison in Sornzig (Landkreis Nordsachsen) mit. "Das Wetter spielt bislang mit", sagte ein Sprecher des Verbandes.

2017 hatte die Kälte im Frühjahr dem Obst zu schaffen gemacht. In diesem Jahr war es andersherum: Viele heiße Tage und die anhaltende Sonne hatten die Böden ausgetrocknet, die Saison war deswegen sehr kurz. Auf einigen Feldern waren die Pflanzen schon früh verdorrt.

jhz / dpa