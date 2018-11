Bautzen

In Bautzen ist am Mittwochabend eine 30-jährige Frau getötet worden. Die Mutter des Opfers fand die junge Frau bei der Heimkehr von ihrer Arbeit in der Wohnung der 50-Jährigen in einem Mehrfamilienhaus auf. Wie die Bild-Zeitung berichtet, habe das Opfer zahlreiche Stichverletzungen erlitten. Die Polizei wollte dies bisher nicht bestätigen. „Das ist Täterwissen, unsere Ermittlungen zu den Todesumständen dauern bisher noch an“, sagte Polizeihauptkommissar Thomas Knaup gegenüber der LVZ.

Dringend tatverdächtig, die Frau getötet zu haben, ist der 32 Jahre alte Lebensgefährte des Opfers, der ebenfalls in der Wohnung der Mutter aufgefunden wurde. Der Mann war schwer verletzt, konnte von Rettungssanitätern aber wiederbelebt werden. „Unter Bewachung der Polizei wurde der Schwerverletzte in ein Krankenhaus gebracht. Dabei war es erforderlich, den Mann in Fesseln zu legen, da er sich nach Kräften gegen die Rettungsversuche der Sanitäter wehrte“, sagte Knaup.

Lebensgefährte soll vernommen werden

Kriminaltechniker untersuchten am Donnerstagmorgen den Tatort unweit des Bautzener Kornmarktes. Die zuständige Staatsanwaltschaft und Mordkommission Görlitz haben derweil ihre Ermittlungen aufgenommen. Wie Staatsanwalt Till Neumann sagte, liegen die Hintergründe noch im Dunkeln. „Jetzt, erst wenige Stunden nach der Tat, lässt sich nicht mal mit Gewissheit sagen, ob es sich um eine Beziehungstat handelt. Dazu müssen wir den Lebensgefährten erst einmal vernehmen können. Und das wird wohl noch etwas dauern“, so Neumann gegenüber der LVZ.

Das Opfer wurde am Donnerstag der Görlitzer Rechtsmedizin übergeben, wo die 30-Jährige obduziert werden soll.

Von Matthias Puppe