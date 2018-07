Leipzig

Immer mehr Wissenschaftler publizieren ihre Forschungsergebnisse auch in Zeitschriften von zweifelhaftem Ruf und verwenden dafür Steuergelder. Das berichtet unter anderem der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) am Donnerstag mit Verweis auf gemeinsame Recherchen mit WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung. Allein in Deutschland gebe es mehr als 5000 Forscher, die ihre Recherchen und Thesen schon einmal bei einem pseudowissenschaftlichen Verlag veröffentlicht hätten.

Unter den Betroffenen sollen auch Mitarbeiter der Universitäten in Magdeburg, Leipzig und Dresden sein, heißt es. Gründe für den zweifelhaften Veröffentlichungsweg lägen zum Teil in Unkenntnis, aber auch im Wunsch der Wissenschaftler, eine möglichst lange Publikationsliste vorweisen zu können, heißt es im Bericht weiter. Für die Verlage ist es dagegen vor allem ein gutes Geschäft, das auch mit Forschungsgeldern unterstützt wird: Denn die Publikationen werden von den Wissenschaftler meist selbst bezahlt. Eine Prüfung der Ergebnisse – wie in seriösen Journalen üblich – finde dagegen nicht statt.

Für Sachsens Wissenschaftsministerin Eva Maria Stange (SPD) ist das Publizieren in Medien ohne nachvollziehbare Fachkompetenz ein wachsendes Problem: „Gerade Nachwuchswissenschaftler tappen ja in diese Falle hinein, weil sie unter dem Veröffentlichungsdruck stehen. Wenn sie in der wissenschaftlichen Karriereleiter weiter wollen oder eine Promotion abschließen wollen, dann müssen sie nachweisen, dass sie in renommierten Zeitschriften veröffentlicht haben, dass sie an internationalen Kongressen teilgenommen haben und dieser Druck hat in den letzten Jahren überhandgenommen“, sagte Stange gegenüber dem MDR. Darüber hinaus gebe es aber auch Wissenschaftler, die den Weg über Raubjournale bewusst wählen. Vor allem, wenn die wissenschaftlichen Arbeiten in Publikationen veröffentlicht werden, die ansonsten mit Verschwörungstheorien aufwarten, sie dies ein Problem.

Veröffentlichungen in Fachjournalen sind im Wissenschaftsbetrieb von Bedeutung, weil sie zum Renommee eines Forschers beitragen und unter anderen auch die Chance auf eine Anstellung im Hochschulbetrieb verbessern.

Von mpu