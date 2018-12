Leipzig

In Sachsen stehen jedem Bürger im Schnitt 4521 Quadratmeter Fläche zur Verfügung. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes in Kamenz zum Tag des Bodens am Dienstag ergibt sich aus der Gesamtfläche von rund 1,84 Millionen Hektar und der Einwohnerzahl von gut 4 Millionen, dass 221 Menschen auf einem Quadratkilometer leben. Damit habe der Freistaat die fünftgrößte Bevölkerungsdichte aller deutschen Flächenländer, nach Nordrhein-Westfalen, Saarland, Baden-Württemberg und Hessen. 1990 lag der Wert noch bei 260.

Mit 239 560 Hektar hat der Landkreis Bautzen die größte Ausdehnung und der Landkreis Zwickau mit 94 979 Hektar die kleinste. Die größte Stadt ist Dresden (32 848 Hektar), die kleinste der Kurort Rathen in der Sächsischen Schweiz (356 Hektar). 83 Prozent der Bodenfläche des Freistaates sind Wald oder landwirtschaftlich genutzt und zwei Prozent mit Wasser bedeckt. Die Verkehrsfläche beträgt 4 Prozent und die Siedlungsfläche 10 Prozent.

dpa