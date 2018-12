Leipzig

Die Bewerberzahlen für eine Ausbildung bei der Landespolizei in Sachsen-Anhalt sind massiv eingebrochen. Derzeit gebe es nur halb so viele Bewerber wie zur gleichen Zeit im Vorjahr, sagte der Rektor der Fachhochschule der Polizei, Frank Knöppler, am Donnerstagnachmittag in Aschersleben. Das entspreche etwa 1500 Interessenten.

Die allgemeine demografische Entwicklung gehe nicht an der Fachhochschule vorbei. Er sei besorgt, ob alle Ausbildungsplätze besetzt werden können. Noch Ende des Jahres solle die Werbung für die Polizeikarriere intensiviert werden. Dieses Jahr konnten 530 Anwärter eingestellt werden, 2019 sollen es mindestens 500 sein.

Einsatz der Wachpolizei soll verlängert werden

Eigentlich sollte der Einsatz der Wachpolizei zum Jahresende auslaufen. Vor wenigen Wochen gab der Landtag grünes Licht für eine Verlängerung bis August 2021. In früheren Runden waren 100 Wachpolizisten ausgebildet worden. Viele Kollegen wechselten seither in eine reguläre Polizeiausbildung. Nun sucht Sachsen-Anhalt noch bis Ende des Jahres Kandidaten. Interessierte können sich bis zum 31. Dezember bei den Polizeidirektionen bewerben, wie das Innenministerium am Donnerstag mitteilte. Insgesamt sollen 80 Kollegen eingestellt werden, die Hälfte davon im März. Für diese Runde läuft die aktuelle Ausschreibungsfrist.

Im Frühjahr und im Herbst gibt es je zehn Plätze in den künftigen Polizeiinspektionen Magdeburg, Halle, Dessau-Roßlau sowie Stendal. Die Wachpolizei gibt es seit zwei Jahren. Nach einer dreimonatigen Kurzausbildung werden die Angestellten zum Blitzen oder zur Begleitung von Schwertransporten eingesetzt. So soll die reguläre Landespolizei entlastet werden, bis der eingeleitete Personalaufbau greift.

dpa