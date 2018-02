Björn Höcke als Gastredner in Pirna

Pirna. Der Kreisverband der AfD im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge veranstaltet am 14. Februar einen Politischen Aschermittwoch Mitteldeutschland. Unter dem Titel „Zeitenwende“ wird Björn Höcke als Gastredner erwartet. Neben dem Vorsitzenden der Parteifraktion im Thüringer Landtag sind mit Andreas Kalbitz und André Poggenburg auch die AfD-Fraktionsvorsitzenden aus Brandenburg und Sachsen-Anhalt als Redner geladen. Jürgen Elsässer vom Compact-Magazin soll sprechen, ebenso wie der neue sächsische Landesvorsitzende, der am Wochenende auf dem Landesparteitag in Hoyerswerda gewählt wird. Sowohl Jörg Urban, Vorsitzender der AfD-Fraktion im Landtag, als auch der stellvertretende Landesvorsitzende Siegbert Droese und der Dresdner Norbert Koch kandidieren.

Was den Veranstaltungsort angeht, hüllt sich die Kreis-AfD noch in Schweigen. Der Politische Aschermittwoch wird wohl in einer Fahrzeughalle im Raum Pirna ausgetragen. „Um welche es sich handelt und wo diese steht, wird ein bis zwei Tage vor Beginn der Veranstaltung bekanntgegeben“.

LVZ