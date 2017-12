Blau sind viele – doch wer ist es offiziell?

Berlin/Dresden. Die kurz nach der Bundestagswahl aus der AfD ausgetretene Ex-Parteichefin Frauke Petry will ihre neue politische Heimat „Die blaue Partei“ nennen. Schon allein wegen der augenscheinlichen Nähe zur bayrischen CSU, wie sie sagte. Weil Blau aber nun mal die Farbe der AfD sei, ließ deren Bundesvorstand beim Patentamt vorsichtshalber gleich eine ganze Reihe von Marken eintragen: „Blaue Partei“, „Blaue Wende“, „Blaue Gruppe“, „Die Blauen“, „Blaue Fraktion“ und „Blaues Forum“. Zusätzlich hat ein sächsisches AfD-Mitglied „Die blaue Partei“ als Marke angemeldet, Petry inzwischen ebenfalls.

Abmahnung für Petry

Die AfD betont, „Die Blauen“ beim Patentamt zuerst angemeldet zu haben, kurz nach der Bundestagswahl im September. Der AfD-Bundesvorstand ließ Petry anwaltlich abmahnen, eine Unterlassungserklärung sei ihrerseits aber unterblieben. Mittlerweile ist die Auseinandersetzung vor dem Landgericht Berlin gelandet. Leider habe sich „Petry nicht ohne gerichtliche Auseinandersetzung von ihrem rechtswidrigen Gebaren abbringen lassen“, teilte AfD-Sprecher Christian Lüth mit. Deshalb sehe der Vorstand „keine andere Möglichkeit, die Interessen der AfD als einziger ,blauer“ Partei auf dem politischen Parkett Deutschlands konsequent durchzusetzen“.

In Petrys blauem Umfeld bleibt man betont unaufgeregt. Die Gründung der „Blauen Partei“ sei dem Bundeswahlleiter ordnungsgemäß angezeigt worden, heißt es aus der Geschäftsstelle. Man sehe daher einer gerichtlichen Auseinandersetzung gelassen entgegen.

Nächste "Blaue Partei" bereits in den Startlöchern

Am Rande dieses Markenstreits wirbt schon die nächste „Blaue Partei“ in sozialen Netzwerken dafür, ungeachtet aller Unterschiede „gemeinsam zu saufen und verantwortungslos zu tun, wozu wir uns verpflichtet fühlen“ – als „Alternative zu dem, was die politische Klasse glaubt, uns als alkoholfrei zumuten zu können“. Ob auch diese Ansprüche bis vorm Kadi verfochten werden, blieb zunächst offen.

Von Winfried Mahr