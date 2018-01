Blinddarmentfernung - zehn von 53 Krankenhäusern operieren überdurchschnittlich

Die Blinddarmentfernung ist eine der häufigsten Operationen bei Kindern, jungen Erwachsenen und älteren Menschen. In Sachsen führen 53 Krankenhäuser die OP durch. Zehn davon bescheinigte die AOK Plus eine überdurchschnittliche Qualität im bundesweiten Vergleich. Lesen Sie mehr in Teil 3 unserer Medizin-Serie.