Leipzig/Dresden

Die extremen Temperaturen beeinträchtigen mittlerweile stark das öffentliche Leben. So war die Autobahn 9 am Mittwoch wegen „Blow-ups“ in der Nähe von Leipzig bis zum Nachmittag nur einspurig befahrbar. Durch extreme Hitzeeinwirkung sind am Dienstag Teile der Fahrbahn aufgebrochen, am Mittwoch wurden die beiden Bruchstellen zwischen den Abfahrten Bad Dürrenberg und Leipzig-West in Richtung Berlin repariert. „Dabei nutzen wir Schnellbeton, der sonst nur auf Flughäfen eingesetzt wird und der bereits in wenigen Stunden austrocknet“, sagt Andreas Tempelhof aus dem zuständigen Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr in Sachsen-Anhalt. Für normale Straßenarbeiten ist dieser Schnellbeton zu teuer - deshalb dauert eine Fahrbahnaushärtung üblicherweise bis zu drei Tage.

Geschwindigkeitsbegrenzungen an betroffenen Stellen

Mitarbeiter der Straßenmeisterei Weißenfels hätten die Bruchstellen am Dienstag nach 19 Uhr an Betonplatten entdeckt und die Autobahn auf Höhe des Kilometers 128,6 abgesperrt, so der Behördensprecher. Unfälle auf der viel befahrenen Nord-Süd-Autobahn konnten so vermieden werden. Die betroffenen Platten seien in der Vergangenheit bereits wegen des sogenannten ‚Betonkrebses‘ repariert worden. Als „Betonkrebs“ bezeichnet man eine Alkali-Kieselsäure-Reaktion, die Beton schwer beschädigen kann.

Die Polizei fordert die Fahrer auf, vorsichtig zu fahren. Während der Bauarbeiten war die Geschwindigkeit für Autofahrer zunächst auf 60 Kilometer pro Stunde begrenzt. Aus Vorsicht gilt auf dem betroffenen Abschnitt sowie zwischen Günthersdorf und Naumburg bereits seit Donnerstag vergangener Woche Tempo 120, so Uwe Langkammer, Präsident der Landesstraßenbaubehörde in Sachsen-Anhalt.

Auch die A 14 zwischen Peißen und Tornau sei anfällig für „Blow-ups“. Ebenso wie die A 38 bei der Abfahrt Merseburg-Nord. Sämtliche Stellen würden intensiv kontrolliert und überall gelte Tempo 120, so Langkammer.

Zusätzliche Straßen-Kontrollen

In Sachsen sind die Autobahnen bislang von Hitzeaufbrüchen verschont geblieben. Das liege daran, dass die Betonplatten relativ neu sind und das verbaute Material „in Schuss“ ist, so Isabel Siebert, Sprecherin des Landesamts für Straßenbau und Verkehr. Dennoch kontrollieren die sächsischen Autobahnmeistereien seit vergangener Woche die Fahrbahnen zusätzlich zur Morgenrunde auch nachmittags. Sie halten Ausschau nach Hitzeschäden sowohl an Beton- und Asphaltfahrbahnen. Denn in tropischen Nächten könnten sich im Asphalt kleine Hubbel bilden, so Siebert. Gerade für Motorradfahrer sind sie gefährlich, bislang seien die Verwerfungen allerdings noch nicht vorgekommen. Die zusätzlichen Hitzekontrollen dauern an, bis die Temperaturen nachts unter 18 Grad fallen.

Etwa tausend Strohballen brennen in Agrarbetrieb

Abseits der Straßen hielt indes ein Brand hielt die Feuerwehren in Atem: Am Dienstagabend standen mehrere Gebäude eines Agrarbetriebs in Bahretal (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) in Flammen. Auch ein Strohlager mit etwa tausend Strohballen habe gebrannt, teilte die Rettungsleitstelle Dresden mit. Bis Mittwoch Abend waren Feuerwehren und Technisches Hilfswerk im Einsatz. Die Ballen müssten mit schwerem Gerät auseinandergezogen werden, ein spezielles Löschmittel käme zum Einsatz, erklärte ein Sprecher der Rettungsleitstelle. Die Polizei konnte noch keine Aussagen zur Brandursache machen. Auch zum geschätzten Schaden ließen sich erst Angaben machen, wenn alle Glutnester gelöscht sind, so ein Sprecher.

Zum Durst löschen rief die sächsische Gesundheitsministerin Barbara Klepsch (CDU) auf. Sie empfiehlt nur leicht gekühlte, alkoholfreie Getränke, die der Körper das Getränk nicht auf Körpertemperatur bringen muss. Das strenge den Organismus nämlich zusätzlich an. Die Ministerin rät außerdem, sich ein schattiges Plätzchen zu suchen und sich vor der Sonne mit Creme, Kopfbedeckung und Sonnenbrille zu schützen.

Von Matthias Puppe und Theresa Held