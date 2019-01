Leipzig

Frühes Aufstehen am kommenden Montag lohnt sich: Der Blutmond ist fast überall in Deutschland zu sehen! Denn das Wetter spielt diesmal mit: Bei meist klarem Himmel wird laut bisheriger Berechnungen nach vier Uhr morgens das Himmelsspektakel mit dem bloßen Auge wahrnehmbar sein, etwa um 6.12 Uhr ist das Maximum der totalen Mondfinsternis erreicht. Etwa eine halbe Stunde später wird der Blutmond wieder Geschichte sein.

Einzige Einschränkung: Alle Mondgucker sollten sich warm anziehen. Die Morgentemperatur wird eisig kalt sein: Im Raum Leipzig um die vier Grad minus (siehe Wettergrafik).

Kalt wird es: Am Montagmorgen sollten sich Mondgucker warm anziehen, im Raum Leipzig Quelle: wetter.net

Blutmond zuletzt Ende Juli 2018 – von Wolken verdeckt

„Wir haben diesmal wirklich Glück, denn das Wetter spielt größtenteils mit, um die Mondfinsternis zu sehen“, sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung von wetter.net. Zuletzt war der rötlich gefärbte Mond Ende Juli 2018 über Deutschland zu sehen gewesen – allerdings hatten Wolken und Wärmegewitter in der Mitte und im Süden Deutschlands die Sicht arg eingeschränkt.

Kleines Restrisiko: Der Nebel

Diesmal ist dagegen freie Sicht für fast alle vorhergesagt: Auch in Sachsen und Mitteldeutschland soll außer ganz im Osten ein wolkenfreier Himmel den Blick auf den Blutmond freigeben. Kleines Restrisiko ist der Nebel. „Es kann sich aber höchstens hier und da kann etwas Nebel bilden. Wer ganz sicher gehen will, der hat in jedem Fall in den höheren Lagen über dem Nebel eine tolle Sicht auf das Spektakel“, so Jung.

Wie rötlich es wird, hängt von Staubpartikeln ab

Beim Blutmond beziehungsweise der totalen Mondfinsternis schiebt sich nicht die Erde vor den Mond, sondern der Kernschatten der Erde verdeckt nach und nach den Mond und verdunkelt ihn. Man sieht den Mond also weiterhin. Bedingt durch das Sonnenlicht und die Erdatmosphäre wird der rote Anteil vom Sonnenlicht hervorgehoben und daher schimmert der Mond dann rötlich. „Wie kräftig rötlich das wird, das hängt auch von den vorhandenen Staubpartikeln in der Luft ab, an denen sich das Licht streut“, erklärt Wetterexperte Jung.

Eine weitere Chance gibt es in diesem Jahr übrigens nur zum Teil: Am 16. Juli kann man eine partielle Mondfinsternis von Deutschland aus beobachten. Dann tritt der Mond nur teilweise in den Kernschatten der Erde ein.

Nächste Woche frostig, aber wohl kaum Schnee

Auch Winterfreunde im Flachland können in der nächsten Woche hoffen. Ab dem Wochenende wird es spürbar kälter, auch im Raum Leipzig wird es dann tagsüber Werte um den Gefrierpunkt geben. Nachts wird es meist um die minus 5 Grad kalt. „Das ist jetzt kein Hammerfrost, fühlt sich aber mehr nach Winter an“, sagt Jung. Allerdings bleibt die Vorfreude auf Ski und Rodel im Flachland begrenzt: Ergiebige Schneefälle sind bis jetzt nicht in Sicht.

Hochwassergefahr ist erst mal vorbei

„Es ist dann eben immer so: Kommt kältere Luft, dann kommt sie meist aus Osten, aus Osteuropa. Die ist dann kontinental und damit nicht feucht“, so die Erklärung von Wettermann Jung. Gut ist dieser Wettertrend trotzdem, vor allem für Flussanrainer: Die drohende Hochwassergefahr ist erst mal durch. Tauwetter und Dauerregen sind für die nächste Zeit kein Thema.

Trüber Januar – bislang nur vier Sonnenstunden!

Allerdings warten Sonnenhungrige auch endlich auf ein Ende des deprimierenden Dauergraus. Seit Jahresbeginn gab es bei uns gerade mal vier (!) Sonnenstunden „Das sind müde acht Prozent des Monatsdurchschnitts und das, obwohl der halbe Monat schon rum ist. Ja, es ist deutlich zu trüb“, bestätigt Jung. Dagegen war der Januar trotz der Schneemengen in den Bergen insgesamt 3,4 Grad wärmer als normal, also deutlich zu mild. Und das langjährige Niederschlagssoll ist schon heute zu 105 Prozent erfüllt – höchste Zeit also für ruhiges, frostiges Winterwetter mit sonnigen Tagen!

Von Olaf Majer