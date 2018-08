Zwönitz

„Was gibt es zu essen bei euch da oben?“ „Haben ihr überhaupt Privatsphäre?“ „Und was hat in den letzten Tagen körperlich besonders angestrengt?“ – mit solchen und ähnlichen Fragen wollten neun Schüler des Zwönitzer Matthes-Enderlein-Gymnasiums den deutschen Astronauten Alexander Gerst auf der Internationalen Raumstation ISS gestern Nachmittag eigentlich löchern. Gerst ist seit 68 Tagen im All, zusammen mit zwei Russen und drei Amerikanern. Doch trotz jahrelanger Vorbereitung kam kein Funkkontakt zustande. Rund 150 Schüler, Eltern und Lehrer verfolgten beim großen Weltraum-Bahnhof in der Schulaula gebannt, wie erfahrene Amateurfunker um den Projektleiter Heiko Meier versuchten, die Verbindung zum vereinbarten Zeitpunkt herzustellen. „Astro-Alex“ war auch klar und deutlich über Lautsprecher zu hören. „Nur hat er leider die falsche Station angerufen“, erklärte Meier nach dem zweiten gescheiterten Versuch einer Kontaktaufnahme. „Statt unsere Partnerschule in Kaiserslautern und uns anzufunken, hat er es mit einer Schule in Braunschweig versucht, die laut Plan erst morgen dran wäre.“ Doch es kam noch schlimmer: „Als er uns im Äther vernahm, hat die ISS die Frequenz gewechselt …“

„Wirklich jammerschade“

Die bis dahin euphorische Stimmung bei den bestens vorbereiteten Gymnasiasten rutschte ruckartig in den Keller. „Wirklich jammerschade“, sagte der 15-jährige Franz Wabnitz, der Gerst gleich als erster nach den härtesten körperlichen Prüfungen im All fragen wollte. „An uns hat es nicht gelegen“, so der enttäuschte Schüler aus dem Erzgebirgskreis. „Alle sind ziemlich geknickt“, bestätigte auch seine Mitschülerin Kassandra Kaden aus der neunten Klasse. „Die Stimmung richte ich schon wieder auf“, versprach Unternehmer und Amateurfunker Meier.

Vorausgegangen war ein zweijähriger Anlauf mit Lehrgängen, Prüfungen, Anträgen und technischen Testläufen. Auch Sachsens Jugendministerin Barbara Klepsch (CDU), die selbst in Zwönitz vor Ort war, fand es „schade, dass der Kontakt nicht zustande kam.“ Dennoch habe sie „die Begeisterung der Kinder und Jugendlichen gesehen“. Wie der 57-jährige Unternehmer Meier alles organisiert hat, sei vorbildlich und beeindruckend, auch wenn es im ersten Anlauf nicht geklappt hat.

Nur 10 Minuten Zeit

Das Problem war nicht zuletzt ein sehr enges Zeitfenster von rund zehn Minuten, ehe die ISS von der Größe eines Fußballfeldes mit fast 28 000 Kilometern pro Stunde wieder hinterm Horizont und damit im funktechnischen Nirwana verschwand.

Dabei zählte die Verbindung zu der rund 400 Kilometer über der Erde fliegende ISS eher zu den kürzeren Distanzen, die die Zwönitzer Hobbyfunker zu überbrücken hatten. „Wir haben auch schon den Mond als Reflektor benutzt, der etwa 1000-mal so weit weg ist“, sagte Meier. „Die Stimmung richte ich schon wieder auf“, versprach Meier. Und kündigte an, es bald wieder zu probieren. „Gerst ist ja noch bis Dezember im All. Wir kriegen uns schon noch …“

Von Winfried Mahr