Borna

Ein Zigarettendiebstahl mündete in Borna am Donnerstag in einer wilden Verfolgungsfahrt über die Autobahn: Begonnen hatte der Vorfall damit, dass zwei Männer in einem Einkaufsmarkt mehrere Stangen Zigaretten im hohen dreistelligen Wert klauten.

Einer der beiden hatte die Angestellte abgelenkt, während der andere die Ware einpackte. Auf das Kassenband wurden nur Wasserflaschen und eine Flasche Bier gelegt. Die Verkäuferin bemerkte den Diebstahl, die zwei waren aber bereits auf dem Weg zum Fluchtauto.

Zigarettendiebe fuhren über A72 davon

Ein dritter Beteiligter wartete in einem Ford auf dem Parkplatz. Ein 65-jähriger Kunde hatte den Diebstahl ebenfalls bemerkt und fuhr den Tätern mit seinem Auto hinterher. Er informierte die Polizei, dass die drei über die Autobahn 72 davon fuhren. Die Beamten hielten Kontakt zum Zeugen und nahmen die Verfolgung mit mehreren Streifenwagen auf.

An der Anschlussstelle Geithain verließen die Diebe die Autobahn und fuhren auf der B7 in Richtung Frohburg. Zwischen Roda und Streitwald hatte der Fahrer des Fluchtautos stark abgebremst und einen der Täter aussteigen lassen. Dieser rannte dann über ein Feld. Ein Teil der Polizisten nahm die Verfolgung zu Fuß auf, während eine Polizeistreife weiter am Ford dran blieb.

Fluchtauto kam in Streitwald von der Straße ab

Das Fahrzeug kam im Ortsteil Streitwald nach rechts von der Fahrbahn ab und blieb stehen. Die beiden verbliebenen Täter setzten die Flucht zu Fuß fort, rannten über einen Feldweg und versuchten sich zu verstecken. Die Polizisten konnten die Täter im Alter von 34 und 43 Jahren festnehmen. Der 26–jährige dritte Dieb, der zuvor über das Feld geflüchtet war, konnte mit Hinweisen der Anwohner in Greifenhain ergriffen werden.

Kripo ermittelt wegen Bandendiebstahl

Er hatte auf der Flucht mehrere Schachteln Zigaretten verloren. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Bandendiebstahls. Außerdem besteht der Verdacht der Gefährdung des Straßenverkehrs.

Auf der Flucht gefährdete der Fahrer des Fords beim Überholen im Gegenverkehr an unübersichtlichen Stellen mehrfach Leib und Leben anderer Verkehrsteilnehmer. Es war nur dem Zufall zu verdanken, dass niemand zu Schaden kam. Das Fluchtauto wurde zur Spurensicherung abgeschleppt.

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich bei der Kripo in der Dimitroffstraße 1 in Leipzig zu melden, Telefonnummer 0341 96 646 666.

Von LVZ/gap