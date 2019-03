Braucht Sachsen einen neuen Feiertag?

Leipzig

Nicht nur Kinder, sondern auch viele Arbeitnehmer werden sich am Donnerstag in Thüringen gefreut haben: Der Landtag in Erfurt hat einen neuen Feiertag für den Freistaat beschlossen. Am 20. September ist künftig arbeits- und schulfrei – Anlass ist der Weltkindertag. Damit hat Thüringen von nun an elf gesetzliche Feiertage.

Auch andere Bundesländer haben zuletzt neue Feiertage beschlossen: Im vergangenen Jahr führten Hamburg, Bremen, Niedersachsen und Schleswig-Holstein den Reformationstag ein. Kommende Woche feiert Berlin am 8. März erstmals den Weltfrauentag als gesetzlichen Feiertag.

Buß- und Bettag nur in Sachsen

Sachsen liegt mit elf freien Tagen im deutschlandweiten Vergleich im Mittelfeld und hat seit 1995 als einziges Bundesland den Buß- und Bettag beibehalten. Er wird immer am Mittwoch vor dem 23. November gefeiert und galt früher bundesweit.

Die anderen Länder haben zwischen zehn und 14 Feiertage. Am häufigsten frei haben die Bayern. In den Stadtstaaten sowie Hessen, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern gibt es je zehn freie Tage – neun davon gelten in ganz Deutschland.

Kritik an elftem Feiertag

Sollte Sachsen wie zuletzt andere Länder auch einen weiteren Feiertag einführen? In Thüringen war die Änderung des Feiertagsgesetzes kontrovers diskutiert worden. Die Oppositionsfraktionen CDU und AfD zweifelten an, ob sich Thüringen einen weiteren Feiertag wirtschaftlich leisten könne. Die Industrie- und Handelskammer Erfurt hatte zudem erklärt, ein elfter Feiertag schade der Wirtschaft dauerhaft und schränke ihre Wettbewerbsfähigkeit ein.

Die Befürworter – Linke, SPD und Grüne, mit deren Stimmen die Änderung beschlossen wurde –widersprachen. Der Feiertag solle an Kinderrechte erinnern. Zudem sei die Regierung auch dafür da, den Menschen Gutes zu tun, sagte Innenminister Georg Maier ( SPD).

