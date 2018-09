Chemnitz

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) besucht am 16. November Chemnitz. Nach Angaben der “Freien Presse“ wird Merkel an diesem Tag voraussichtlich mehrere Termine in der sächsischen Stadt wahrnehmen. Weitere Details seien im Moment aber noch unklar.

Wie die Zeitung berichtet, wird Merkel an diesem Tag auf jeden Fall mit Lesern der „Freien Presse“ diskutieren. „Wir wissen, dass der Gesprächsbedarf groß ist“, sagte Chefredakteur Torsten Kleditzsch in einem vorab übermittelten Beitrag der Donnerstagausgabe. „Mit der Veranstaltung wollen wir einen weiteren Beitrag leisten, um auch in schwierigen Zeiten im Gespräch zu bleiben.“

Die Leser werden die Möglichkeit erhalten, direkt an die Bundeskanzlerin Fragen zu stellen.

Von LVZ