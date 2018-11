Böhlen

Wenn die Autobahn 72 einmal komplett fertig ist, dann können Autofahrer entspannt zwischen Leipzig, dem Südraum und Chemnitz pendeln. 2026 soll es soweit sein. Bis dahin aber sorgen die Bauarbeiten immer wieder für Probleme – so auch an diesem Wochenende. Denn von Freitag bis zum Montag wird die Brücke an der Anschlussstelle Böhlen/Zwenkau, die über die Bundesstraße 95 führt, abgerissen. Deshalb wird die wichtige Nord-Süd-Magistrale rund um die Baustelle gesperrt, wie das Landesamt für Straßenbau und Verkehr erklärte. Die Umleitung wird über die Bundesstraße 186 und die Staatsstraße 242 (über Störmthal nach Espenhain) führen.

Zur Galerie Abriss im Eiltempo: Die Brücke an der bisherigen An­schlussstelle Thierbach/Kitzscher war Sonnabend früh bereits gefallen. Lediglich 22 Stunden war die Straße dafür gesperrt gewesen.

Doch auch nach der Vollsperrung in dieser Woche ist bei den Autofahrern Geduld gefragt. Denn aufgrund der fehlenden Brücke sind in manche Richtungen Umleitungen nötig. Wer von Leipzig in Richtung Gera unterwegs ist, muss von der B 95 auf die Rampe zur B 2 und dann rechts abbiegen. In entgegengesetzter Richtung müssen die Verkehrsteilnehmer von der B 2 rechts abbiegen auf die Rampe zur Staatsstraße 72, dann auf die B 95 nach Süden in Richtung Chemnitz fahren und an der Anschlussstelle Rötha wenden in Richtung Leipzig. Am einfachsten wird es für die Fahrer, die von Leipzig in Richtung Chemnitz oder umgekehrt unterwegs sind: Sie bleiben wie gehabt auf der B 95. Diese Verkehrsführung hält nach dem Brückenabriss nur ein paar Wochen an. Dann wird die provisorisch umgebaute S 72 vollendet, auf der das Baufeld für die zukünftige Autobahnanschlussstelle Zwenkau/Böhlen umfahren wird.

Der Brückenabriss im Leipziger Süden ist Bestandteil der Bauleistungen für die provisorische Verkehrsführung um die neue Anschlussstelle herum. Wenn die Brücke weg ist, haben die Autobahnbauer die nötige Baufreiheit im Bereich der neuen Anschlussstelle Zwenkau für die drei neu zu errichtenden Überführungen. Baubeginn für die neuen Brücken ist im Frühjahr 2020.

LVZ