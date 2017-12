Bunter Hort bringt mehr Farbe nach Großweitzschen

Grossweitzschen. Viel Farbe bringt der Großweitzschener Hort seit kurzem in die graue Jahreszeit. Denn seit gut einer Woche ist das Gerüst von seiner Fassade verschwunden und offenbart die bunte neue Gestaltung der Vorderseite. Auch die Turnhalle nebenan ist nun gerüstfrei und zeigt sich im gleichen Orangeton wie die Grundschule gegenüber.

Dabei war dieser schnelle Baufortschritt gar nicht geplant. „Nach dem Buß- und Bettag am 22. November haben wir noch drei Tage genutzt und den Putz fertiggestellt. Das Wetter war plötzlich schön und wir dachten, wagen wir es nochmal“, sagte Malermeister Sven Thalmann gestern beim Vor-Ort-Besuch mit Karl-Heinz Kirchhof von der gleichnamigen Baufirma und dem kommissarischen Bürgermeister Jörg Burkert. „Wir wollten einerseits Kosten sparen für das Gerüst und dieses auch weghaben für die Seniorenweihnachtsfeier und den Karneval in der Turnhalle“, erklärte Thalmann.

„Dabei muss man anfügen, dass insgesamt an zwölf Sonnabenden gearbeitet wurde, um das zu schaffen“, betonte Kirchhof, der auch den Klempner, der die Dachverrohrung schnell erledigt hatte, ins Lob mit einbezog. Auch der Blitzschutz ist verbaut, so dass nur noch Restarbeiten auf die Bauleute warten. „Die Farbe auf der Rückseite des Gebäudes kommt im neuen Jahr. Auch der Sockel der Turnhalle fehlt noch“, sagte Thalmann. Kirchhoff wolle 2018 noch die Randarbeiten mit neuen Borden und Grassaat abschließen. Beide dankten ihren Mitarbeitern, dass sie so gut mitgezogen hätten. „Und für die 68 Eimer Putz musste sich auch die Industrie ganz schön strecken, damit wir das schaffen“, sagte Thalmann.

Mehr als 200 000 Euro sind durch das Förderprogramm Brücken in die Zukunft in die energetische Sanierung von Hort und Turnhalle geflossen. Und das Projekt ist noch nicht beendet. „Im nächsten Jahr wird die Zufahrt zum Schulgelände gebaut. Die Ausschreibung ist auf dem Weg. In den Sommerferien soll dann der Tiefbau durchgeführt werden“, sagte Jörg Burkert. Die rund 200 Meter lange Zufahrt von der Straße bis zum Kreisel am Spotplatz der Schule soll grundhaft ausgebaut werden inklusive Entwässerung. Seit 1972 sei daran nichts mehr gemacht worden, sagte Burkert. Der Auftrag soll möglichst früh im neuen Jahr vergeben werden.

