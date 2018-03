Buntes Allerlei: Turbulentes Osterwetter bietet von Schnee bis Sonne alles

Leipzig.. Das Osterwetter ist zurzeit wie der Osterhase – extrem sprunghaft! Diplom-Meteorologe Dominik Jung schwankt seit Tagen bei der Prognose hin und her. die Wettermodelle machen eine exakte Vorhersage derzeit schwierig. Schuld daran ist unter anderem ein Sturmtief, dass am Mittwoch über uns zieht. Besonders in Nordrhein-Westfalen und Teilen von Thüringen, Hessen und Bayern werden schwere Sturmböen bis 90 oder vielleicht sogar 100 km/h erwartet. Im Mittelgebirge sind sogar Orkanböen drin.

Erst Sturmtief, dann freundlicher Karfreitag in Leipzig

Auch in der Region Leipzig wird es ordentlich pusten. „Ab Mittwoch Abend ist der auffrischende Wind zu spüren, am Donnerstagmorgen weht der Wind am kräftigsten, in Böen von 75 bis 80 km/h“, sagt Jung. Dazu fahren die Temperaturen Achterbahn. Karfreitag ist danach im Raum Leipzig der freundlichste Tag mit bis zu 12 Grad. Danach rauschen die Temperaturen aber in den Keller. Sonnabend wird es bei Regen kühler, am Sonntag sind nur noch maximal 6 Grad drin. Dazu gibt es morgens nur noch 0 Grad – und selbst ein paar Schneeschauer sind dann wieder möglich.

Weihnachten im Klee, Ostern im Schnee

„Weihnachten im Klee, Ostern im Schnee – diese Regel könnte auch dieses Jahr wieder zutreffen“, so Wettermann Dominik Jung. „Nach einem grünen Weihnachtsfest drohen nun besonders im Osten und Süden am Karsamstag, aber auch am Ostersonntag zum Teil kräftige Schneefälle.“ Vor allem im Norden wird es noch eine ganze Spur kühler werden.

Wärmeschub am Ostermontag

Spannend wird es dann am Ostermontag: „Aus Südwesten könnte nach aktuellem Stand plötzlich sehr warme Luft nach Deutschland strömen und Höchstwerte bis 17 Grad bringen. Dienstag und Mittwoch wären dann sogar Werte um oder sogar über 20 Grad drin“, lautet die Prognose von Wetter.net . Allerdings ist noch nicht klar, wie weit die Warmluft bis in den Osten vordringt.

Trendwende zum warmen Frühlingswetter?

Dennoch: Ist das die lange erwartete Wetterwende hin zum warmen Frühlingswetter? „Da bin ich vorsichtig. Das ist weiterhin offen, denn die kalte Luft bleibt besonders im Nordosten des Landes sehr hartnäckig,“ prophezeit Meteorologe Jung. „Eines aber kann man festhalten: Die Wetterlage ist in den kommenden 7 Tagen wirklich sehr abwechslungsreich und spannend. Sturm, viel Regen, neuer Schneefall, einzelne Wintergewitter – da ist wirklich nahezu die gesamte Wetter-Palette mit dabei.“

Von Olaf Majer