Wie wird das Wetter in den nächsten Wochen und Monaten? Die Antwort darauf weiß Nero. In Voigts wird der schwarze Kater am 1. Advent traditionell gewogen. Je fetter er ist, desto härter wird der Winter. Das Katzenwiegen hat in dem Erzgebirgsort bereits Tradition und erinnert stark an den Murmeltiertag in Punxsutawney (Bundesstaat Pennsylvania).