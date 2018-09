Dresden

„Konflikte mit dem Wolf in Sachsen deutlich reduzieren“ steht auf dem Bild mit einem wohlgenährten Wolf, der angriffslustig Zähne zeigt. Kleingedruckt geht es auf der Internetseite „mitmachen.cdu-sachsen.de“ dann weiter: „Deshalb setzen wir uns für eine Lockerung der Abschussregeln ein. Unterstütze uns dabei!“. Mit einem einfachen Klick auf den grünen Unterstützer-Button ist man dabei: Über 1100 Personen haben bis Sonntag Mittag diesen Aufruf unterzeichnet, auf Facebook liefern sich Befürworter und Gegner der CDU-Kampagne derweil eine emotionale Debattenschlacht.

Tote Schafe zum Bürgerdialog mit Kretschmer präsentiert

Die Kampagne zur Lockerung der Wolfsabschussregeln in Sachsen kommt nicht von ungefähr: Gerade auf dem einst CDU-treuen Lande suchen die Christdemokraten im Freistaat seit langem ein Thema, wo sich wieder Handlungsstärke demonstrieren lässt. Eindruck dürften auch die Klagen vieler Landwirte und Schäfer gemacht haben, die bei den Bürgerdialogen mit Regierungschef Michael Kretschmer (CDU) immer wieder auf die immensen Wolfsschäden in ihren Herden hingewiesen haben. So sollen unter anderem Mitglieder der besonders oft betroffenen Schäferei-Familie Just in Cunnewitz in der Lausitz besonders drastisch ihren Protest gegen den strengen Wolfsschutz demonstriert haben: Zum Bürgerdialog in Kamenz kamen sie nach Medienberichten mit einem Anhänger, beladen mit toten Schafen, die der Wolf erst wenige Stunden vorher gerissen haben soll.

Kanzlerin hat Hilfe für Schäfer in Sachsen versprochen

„Wir nehmen die Sorgen der Betroffenen vor der weiteren Ausbreitung des Wolfes in Sachsen ernst“, sagt Sachsens CDU-Generalsekretär Alexander Dierks. Schließlich habe auch Kanzlerin Angela Merkel bei ihrem Sachsen-Besuch im August den Schäfern Unterstützung zugesagt. Da, wo es nötig sei, müsse man ihn auch schießen dürfen, sagte Merkel damals in Dresden.

Wolf in Dahlener und Dübener Heide gesichtet

Damit den Worten nun auch Taten folgen, macht die Sachsen-CDU Druck. Vier konkrete Forderungen werden in der Unterstützer-Kampagne aufgestellt: Die bundeseinheitliche Regelung im Umgang mit dem Wolf steht ganz oben. Dazu soll es eine jährliche Überprüfung des Erhaltungszustandes des Wolfes geben. Hintergrund: In Sachsen leben aktuellem Wolfsmonitoring 17 Rudel und vier Paare, vorwiegend in Ostsachsen. Eine weitere Zunahme und Ausbreitung wird erwartet, Sichtungen gab es zuletzt auch in der Dahlener und Dübener Heide. Deshalb lautet eine weitere CDU-Forderung an die Bundesregierung: Klare Rechtsgrundlagen schaffen, damit notwendige Abschüsse schnell umgesetzt werden können. Und: Der Bund solle alle entstehenden Kosten für Prävention und Schadensfälle der Tierhalter vollständig übernehmen.

Herdenschutz für viele Landwirte existenzbedrohend

Gerade letzter Punkt ist vielen Schafshaltern wichtig. So kam die Interessengemeinschaft Sichere Weidewirtschaft vor kurzem zu dem Schluss: Den Landwirten werden unzumutbare Schutzmaßnahmen vor dem Wolf aufgebürdet. So seien gerade die viel gepriesenen Herdenschutzhunde oft völlig ungeeignet, da die Ausbildung zwei Jahre intensive Arbeit mit den Tieren bedeutet. „Bei einer täglichen Arbeitszeit eines Landwirts von 10-12 Stunden ist das nicht zusätzlich zu leisten“, heißt es in einer Mitteilung der Interessengemeinschaft. Zudem gebe es völlig ungeklärte Versicherungsfragen. Eine Kostenrechnung durch Dr. Jan Ole Schroers vom Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft kam überdies zu einem verheerenden Ergebnis: Der Mehraufwand in Sachen Wolfsschutz wirke bei Schafhaltern existenzbedrohend. Und das ganz unabhängig davon, welche Maßnahme konkret vor Ort eingesetzt wird.

Grüne sind über Abschuss-Kampagne empört

Ungeachtet dessen sind Natur- und Tierschützer erwartungsgemäß über die neuen CDU-Kampagne in Sachsen empört. Der Grünen-Fraktionschef im Landtag Wolfram Günther sagte: „Sollte die CDU diese Kampagne starten, bricht sie aus einem breiten gesellschaftlichen Konsens aus, den wir in Sachsen mit dem Wolfsmanagementplan erarbeitet haben.“ Alle großen gesellschaftlichen Gruppen von Jägern bis Naturschutz hätten sich auf diesen Konsens zum Wolf verständigt. „Wenn die CDU diese Kampagne zum Wolfsabschuss startet, wird überdeutlich, dass es ihr nicht um Lösungen, sondern um Stimmungsmache geht“, so Günther.

Von Olaf Majer