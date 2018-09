Wien/Leipzig

Angesichts der fremdenfeindlichen Aufmärsche in Chemnitz hat EU-Justizkommissarin Vera Jourovà vor stärker werdendem Hass und Nationalismus gewarnt. „Ausgrenzung, Diskriminierung und fehlender Respekt vor Minderheiten sind von den Rändern in die Mitte geschwappt und treffen nicht auf genügend Widerstand von Medien, Politikern und Meinungsführern“, sagte Jourovà am Dienstag in Wien.

Als Beispiele nannte die Tschechin neben den Vorfällen in Chemnitz eine Sprache, die sich mehr und mehr gegen Muslime oder Roma richtet, sowie die ungarische Kampagne gegen US-Milliardär George Soros. Der aus Ungarn stammende Holocaust-Überlebende setzt sich für Menschenrechte und eine offene Gesellschaft ein.

Politiker sollten sich deshalb in sprachlicher Zurückhaltung üben, forderte Jourovà. „Wir Politiker werden gehört, unsere Meinungen beeinflussen die Gesellschaft.“ Medien müssten zudem eine Kultur des Dialogs schaffen, anstatt für Spaltung zu sorgen und Falschinformationen zu verbreiten. Die Brexit-Debatte sei dafür das beste Beispiel. Jourovà verwies auf eine Fotomontage von zwei bewaffneten Gangstern in der britischen Boulevardzeitung „The Sun“, die in der vergangenen Woche Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron und den EU-Ratschef Donald Tusk zeigen sollten.

