Chemnitzer Justiz: Minigalgen für Bundeskanzlerin darf verkauft werden

Leipzig. Die Chemnitzer Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen gegen einen Mann aus Niederdorf (Erzgebirge) eingestellt, der Miniaturgalgen mit der Aufschrift „Reserviert für Angela ‚Mutti’ Merkel“ sowie „Reserviert für Sigmar ‚das Pack’ Gabriel“ verkauft hat. Das berichtet die Süddeutsche Zeitung. Die Galgen werden von der Staatsanwaltschaft unter die Kunstfreiheit gestellt, schreibt die SZ weiter. Der Beschuldigte könne den Miniaturgalgen nun auch wie gehabt weiterverkaufen.

Bisher soll der Niederdorfer seine adressierte Miniaturabbildung von Hinrichtungsstätten in den Räumen des Vereins „Heimattreue Niederdorf“ zum Kauf angeboten haben. Einzelne Mitglieder des Vereins werden laut Recherchen der Freien Presse aufgrund rechtsextremistischer Bestrebungen vom Verfassungsschutz beobachtet – darunter auch der Vereinsvorsitzende.

In der Begründung der Einstellung des Verfahrens gegen den Minigalgen-Verkäufer führe die Chemnitzer Staatsanwaltschaft aus, das nicht nachweisbar sei, „dass der Beschuldigte ‚ernstlich‘ Leute dazu animieren wolle, Merkel oder Gabriel anzugreifen“, heißt es im Bericht weiter. Für eine tatsächliche Aufforderung zu Straftaten sei die Botschaft an den Galgen angeblich zu vieldeutig. Die Inschrift könne auch so interpretiert werden, „dass man Regierungspolitikern keinen physischen Schaden an den Hals wünsche, sondern lediglich, ‚quasi symbolisch, den politischen Tod‘“, schreibt die SZ mit Verweis auf die Angaben aus Chemnitz weiter.

Die Idee für die Minigalgen stammt von einer Pegdia-Demonstration in Dresden. Im Herbst 2015 waren dort fast lebensgroße Galgen mit denselben Inschriften gezeigt worden. Die Dresdner Staatsanwaltschaft nahm auch hier Ermittlungen gegen den mutmaßlichen Urheber auf, stellte das Verfahren aber bereits ein – weil „weder eine Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten nach § 126 StGB noch eine Öffentliche Aufforderung zu Straftaten“ nachzuweisen sei.

Die offensichtlich an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) adressierten Galgen werden aufgrund der angeblich mehrdeutigen Interpretationsfähigkeit durch die Meinungsfreiheit gedeckt. „Ein strafbares Verhalten wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten ist damit nicht nachweisbar“, hieß es weiter in der Begründung.

Von mpu