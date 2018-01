Chinesischer Automobil-Zulieferer investiert doch nicht in der Lausitz

Rothenburg - . Die Hoffnung auf eine Milliarden-Investition eines chinesischen Automobil-Zulieferers in der Lausitz hat sich zerschlagen. Die Beijing WKW Automotive will das dafür vorgesehene 250-Hektar-Grundstück am Flughafen Rothenburg doch nicht kaufen, wie das Landratsamt Görlitz am Dienstag mitteilte. Die Absage sei mit einer zu geringen Größe des Areals begründet worden.

Das Unternehmen wollte dort laut früheren Ankündigungen für 1,13 Milliarden Euro ein Werk zur Produktion von Elektrofahrzeugen bauen und 1000 Arbeitsplätze schaffen. Der Görlitzer Landrat Bernd Lange (CDU) zeigte sich aber zuversichtlich, gemeinsam mit dem Dresdner Wirtschaftsministerium eine Lösung für den attraktiven Standort zu finden.

Von LVZ