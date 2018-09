Dresden

Christian Hartmann ist neuer Fraktionschef der CDU. Er setzte sich am Dienstag in einer Kampfabstimmung gegen Geert Mackenroth durch. Hartmann erhielt 32 Stimmen, 24 Abgeordnete votierten für seinen Herausforderer. Der 44-Jährige tritt damit die Nachfolge des aus gesundheitlichen Gründen zurückgetretenen Frank Kupfer an.

Mackenroth hatten Kupfer und Ministerpräsident Michael Kretschmer gemeinsam vorgeschlagen. Er stammt aus Sachsen-Anhalt, ist Dresdner Landtagsabgeordneter, war bei der Bereitschaftspolizei und in der Polizeiausbildung im Freistaat tätig. Er hatte seinen Hut selbst in den Ring geworfen.