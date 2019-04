Leipzig

Viel los ist in diesen Mittagsstunden nicht auf dem Flughafen Saarbrücken. Fluglotse Andreas Willmann blickt kurz auf die Landebahn, dann gibt er dem zweimotorigen Sportflugzeug einige Angaben durch, etwa zur Windgeschwindigkeit, und erteilt schließlich mit den Worten „cleared for take off“ die Starterlaubnis. Der Pilot bestätigt, kurz darauf hebt die Maschine ab. Eigentlich ein normaler Vorgang. Besonders wird er erst dadurch, dass Willmann nicht in Saarbrücken, sondern am Flughafen Leipzig/Halle sitzt. Genauer im Remote Tower Control Center der Deutschen Flugsicherung ( DFS).

Die Wand aus Monitoren über seinem Schreibtisch garantiere beste Sicht auf die Vorgänge in Saarbrücken, meint Willmann. Möglich mache das ein System unterschiedlicher Infrarot-Sensoren und Kameras, die zum einen eine 360-Grad-Rundumsicht bieten und zum anderen jegliche Bewegungen am Flughafen einfangen und bei Bedarf heranzoomen. „Gerade bei Nacht oder bei Schlechtwetter zeigt die Technik, dass sie besser als jedes menschliche Auge ist“, meint Oliver Hoffmann von Rheinmetall Electronics. Die deutsche Firma hat gemeinsam mit der DFS und Frequentis aus Österreich die Fernüberwachung entwickelt und auf einem neuen Radarturm in Saarbrücken montiert. Ein 450 Kilometer langes Glasfaserkabel überträgt die Daten zwischen den beiden Standorten.

Seit Umstellung des Systems im Dezember vergangenen Jahres gingen in Saarbrücken 2500 von Leipzig aus gesteuerte Starts und Landungen über die Bühne. Galt der Flughafen an der Saar wegen seiner gerade einmal 15 000 Flugbewegungen pro Jahr als einer der kleinsten in Deutschland, darf er sich jetzt als der zurzeit weltweit größte ferngesteuerte Airport rühmen.

Vier Jahre haben die Beteiligten das neue System getestet, bis es scharf gestellt wurde, sagt zur offiziellen Inbetriebnahme in Leipzig DFS-Chef Klaus-Dieter Scheurle. Jeder Flughafen könne dank dieser Technik von einem entfernten Ort aus gesteuert werden. Was heute für einige noch schwer vorstellbar sei, könnte bald Realität werden, so der Chef des bundeseigenen, privatrechtlich organisierten Unternehmens, dessen rund 2000 Lotsen jährlich mehr als drei Millionen Flüge durch den deutschen Flugraum leiten. Das Wachstum im Flugverkehr erfordere den verstärkten Einsatz digitaler Technik, so Scheurle weiter. Technik, die vor allem mehr Sicherheit garantiere. Das Unternehmen betreibt Kontrollzentren in Langen, Bremen, Karlsruhe und München sowie Tower an den 16 internationalen deutschen Verkehrsflughäfen und ist ferner mit einer Tochter für die Flugkontrolle an neun Regionalflughäfen sowie an den Airports London-Gatwick und Edinburgh verantwortlich.

Nach Saarbrücken rüstet die DFS in den nächsten zwölf Monaten den Flughafen Erfurt mit jährlich 14 100 Flugbewegungen um. Dann soll Dresden folgen, wo mit 38 500 mehr als doppelt so viele Starts und Landungen jährlich erfolgen. In Erfurt will man die vorhandene Bausubstanz nutzen. In Dresden ist noch nicht klar, ob man die neue Technik im Tower oder in einen neuen Radarturm unterbringt. Der Flugbetrieb aller drei Flughäfen werde dann von Leipzig aus überwacht und ferngesteuert.

Wie im Fall von Saarbrücken werde den Dresdner und Erfurter Lotsen angeboten, nach Leipzig zu wechseln. „Ihre Kompetenz wird gebraucht“, versichert Alexander Koch von der DFS. Langfristig entwickle sich Leipzig durch diese Konzentration zu einem der größten Standorte des Unternehmens mit insgesamt 80 Mitarbeitern – außer Fluglotsen auch Techniker und Büropersonal. Zugleich räumte Koch ein, dass diese Konzentration langfristig zu Einsparungen bei Kosten und Personal führen wird. Er sprach von 15 bis 20 Prozent. Vom sächsischen Standort aus könnten maximal noch zwei andere deutsche Flughäfen überwacht werden – die Airports Münster und Bremen seien mögliche Kandidaten. Fest stehe aber noch nichts.

Weil eine solche Konzentration der Lotsen auf wenige Standorte auch Gefahren birgt, spiele man regelmäßig den Totalausfall der Systeme durch. An jedem Flughafen gebe es einen Ersatzstandort, der die Vorgänge zu 100 Prozent übernehmen könne, erklärt Koch. Für Leipzig heißt das: Erst wenn auch das zweite Remote-Control-System die Segel streicht, müsste der Betrieb in Saarbrücken für einige Zeit eingestellt werden. So lange, bis ein Lotse aus Leipzig Saarbrücken erreicht hat.

Von Andreas Dunte