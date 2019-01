Schkeuditz/Kopenhagen

Kopenhagen gehört bisher zu den zehn Top-Flugzielen ab Leipzig/Halle – allerdings nicht für Passagiere, sondern für Frachtflieger. Im Schnitt heben jede Nacht zwei DHL-Maschinen in Richtung Dänemark ab. Das soll sich bald ändern: Ab 2023 will DHL die Frachtflüge nach Dänemark, die bisher über das Drehkreuz Leipzig/Halle gehen, direkt in Kopenhagen bearbeiten.

Für 134 Millionen Euro will DHL in der dänischen Hauptstadt ein neues Hub, wie die Drehkreuze intern genannt werden, hochziehen. In vier Jahren soll es an den Start gehen, kündigte DHL an. Pakete von und nach Dänemark, die bisher über Leipzig/Halle oder East Midlands in Großbritannien gehen, sollen dann ohne Zwischenstopp direkt in Kopenhagen bearbeitet werden und gehen dann von dort zum Zielort.

Bisher gehört Kopenhagen zu den meistbeflogen Frachtstrecken ab Leipzig/Halle: 2017 (neuere Zahlen gibt es noch nicht) hoben laut Statistischem Bundesamt 717 Frachtflieger dorthin ab – und ebensoviele landeten auch in Schkeuditz. Damit war Kopenhagen die Nummer 10 unter den meistangeflogen Zielen in Schkeuditz – und das ohne einen einzigen Passagierflug. Allerdings flogen meist nur kleine Maschinen.

Angeblich soll Leipzig /Halle sogar profitieren

Beim Frachtaufkommen ist der Anteil der Dänemark-Flüge daher deutlich geringer: Mit 26.333 Tonnen entfielen 2017 nur 2,3 Prozent des gesamten Frachtvolumens in Schkeuditz auf Kopenhagen. Das US-Frachtdrehkreuz Cincinnati kam mit nicht einmal halb so vielen Flügen auf mehr als das doppelte Volumen. Dänemark insgesamt lag bei 35.605 Tonnen – 3,1 Prozent des Gesamtaufkommens.

Wirklich spüren werde man den Wegfall des Dänemark-Geschäfts in Schkeuditz daher nicht, versicherte ein DHL-Sprecher. „Aufgrund des anhaltenden Wachstums und der hohen Bedeutung des Standortes Leipzig/Halle sind insgesamt keine Volumenrückgänge zu erwarten.“ Die Investition in Dänemark „zielt vor allem auf den weltweiten Wachstumskurs von DHL Express“. Von der Verbesserung im Netz werde Leipzig/Halle am Ende sogar profitieren.

Schon jetzt stößt das zuletzt 2016 erweitere DHL-Hub Leipzig/Halle zeitweise an seine Kapazitätsgrenzen. Und bis 2032 rechnet der Chef der Schkeuditzer DHL-Flotte, Markus Otto, mit einer Verdoppelung des Volumens – von zuletzt 350.000 Sendungen am Tag auf 800 000.

Weil Otto zugleich größere Maschinen einsetzen will, soll die Zahl der Starts und Landungen zwar nicht ganz so stark steigen. Sie dürfte aber bis 2032 trotzdem von derzeit 65 Maschinen pro Nacht auf 80 bis 85 steigen.

Um das stemmen zu können, hat der Flughafen im Oktober 2018 angekündigt, mehr als 200 Millionen Euro in neue Rollbahnen und Stellflächen für die DHL-Flieger zu investieren. Der Wegfall von zwei Kopenhagen-Flügen pro Nacht ab 2023 dürfte da kaum zu spüren sein. „Das wird durch das Wachstum bis dahin mehr als ausgeglichen“, sagte ein DHL-Sprecher.

100 neue Jobs entstehen

Das neue Hub in Dänemark fällt deutlich kleiner aus als das in Leipzig/Halle mit seinen inzwischen 5700 Mitarbeitern. Während Kopenhagen nur als regionale Verteilbasis für Nordeuropa fungieren wird, ist das im Jahr 2008 in Leipzig/Halle eröffnete Hub das zentrale Europa-Drehkreuz der Post-Tochter. In mehreren Ausbaustufen wurden hier bislang 655 Millionen Euro investiert, fast fünf Mal so viel, wie jetzt in Kopenhagen geplant.

Schon jetzt ist der Standort in Sachsen drei Mal so groß wie der geplante Neubau in Dänemark: 26.000 Quadratmeter soll die dortige Sortierhalle messen – in Leipzig/Halle sind es 87.000. Bei der Zahl der Sendungen ist der Abstand nicht ganz so groß: Während in Leipzig 90.000 Sendungen pro Stunde bearbeitet werden können, darunter auch viele große Versandstücke, sollen es in Kopenhagen 37.000 vor allem kleinere Sendungen sein.

Bisher betreibt DHL in Kopenhagen einen kleinen Stützpunkt, wo die Leipzig-Flieger entladen werden. Mit dem Neubau soll sich die Kapazität dort verfünffachen. 100 Jobs entstehen neu. Mit der Investition will DHL vor allem das Tempo erhöhen. Denn weniger Zwischenstopps bedeute eine schnellere Zustellung. „Durch den massiven Ausbau wird unser Hub am Kopenhagener Flughafen zu den modernsten weltweit gehören“, sagte Atli Einarsson, Chef von DHL Express in Dänemark. „Unternehmen und Privatkunden in Dänemark und in den nordischen Ländern insgesamt werden hiervon profitieren.“

Gebaut wird auf einem Grundstück im östlichen Frachtbereich des Kopenhagener Flughafens. Airport-Chef Thomas Woldbye zeigte sich erfreut über den Zuschlag. „Das sind gute Nachrichten für Dänemark und die Region.“ Damit entwickle sich Kopenhagen zu einem wichtigen nordeuropäischen Hub.

Von Frank Johannsen