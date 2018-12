Leipzig

In den höheren Lagen von Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen könnte es am Mittwochmorgen glatt auf den Straßen werden. Der Mittwoch starte frostig, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Leipzig. Niederschlagsreste auf den Straßen könnten zu Glatteis führen. An vielen Orten mussten Autofahrer am Mittwochmorgen zum Eiskratzer greifen, um gefrorene Scheiben freizubekommen.

Auch in der Nacht zu Donnerstag könne es vereinzelt regnen und glatt werden, hieß es. Im Bergland sollten Autofahrer daher wieder vorsichtig sein. Voraussichtlich von Montag an wird es voraussichtlich winterlich. Dann ist laut DWD ortsweise mit Schnee zu rechnen.

Von dpa