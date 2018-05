Leipzig

Das Rennen um den lukrativen Präsidentenposten des Ostdeutschen Sparkassenverbandes (OSV) geht in eine neue Runde. Am 29. Mai will der OSV-Kommunalbeirat, ein Gremium aus Spitzenvertreten von Kommunen und Landkreisen der vier ostdeutschen Länder, in Potsdam beraten, wer den neuen Sparkassen-Boss stellen darf. Die eigentliche Vorentscheidung soll voraussichtlich am 4. Juli fallen: Dann will der OSV in seiner Vorstandssitzung eine Empfehlung an die Verbandsversammlung geben, die schlussendlich im Oktober den neuen geschäftsführenden Präsidenten wählt.

Spitzenjob höher dotiert als Posten der Kanzlerin

Wie berichtet, konkurrieren derzeit der Bautzener Landrat Michael Harig (57, CDU) als Vertreter des Landkreistages und der Leipziger Oberbürgermeister Burkhard Jung (60, SPD) als Vertreter des Städtetages um den Spitzenjob, der mit etwa 550 000 Euro pro Jahr plus Aufsichtsrats-Sitzungsgelder üppiger als der Posten der Bundeskanzlerin dotiert ist.

Diese Situation ist völlig neu, denn bislang wurde das Amt quasi immer unter der Hand ausgekungelt – in Absprachen zwischen Politkern und Bankern. Jetzt heißt es bei den Spitzenverbänden: Durcheinander groß, die Stimmung im Keller. „Da ist Krieg bei uns!“, sagt einer frustriert über die Lage. Noch hat der frühere Harzer Landrat Michael Ermrich (65, CDU) das Präsidentenamt inne. Aber nach Auslaufen seines sechsjährigen Vertrages wird der Chefposten ab 1. Juli 2019 frei. Der OSV vertritt außer Thüringen alle ostdeutschen Sparkassen, die durch Fusionen und Schließungen von 196 im Jahr 1990 auf inzwischen 45 geschrumpft sind.

Riss verläuft in Sachsen zwischen Städtetag und Landkreistag

Bis vor wenigen Wochen galt CDU-Landrat Harig für die Ermrich-Nachfolge als gesetzt. Harig hatte sich bereits im Oktober 2015 als ehrenamtlichen Verbandschef des Sparkassenverbundes wählen lassen, eine Art Aufsichtsratsgremium. Der Wechsel auf den gutbezahlten Chefposten erschien da nur logisch. Doch Ende April kam plötzlich Bewegung in die Nachfolgeregelung – der sächsische Städte- und Gemeindetag brachte Leipzigs OBM Jung ins Spiel. Dieser erklärte nach kurzer Bedenkzeit seine Kandidatur für die Wahl im Oktober diesen Jahres, obwohl seine Amtszeit als Leipziger OBM eigentlich erst 2020 endet. Seitdem verläuft ein Riss zwischen den beiden sächsischen kommunalen Spitzenverbänden: Der Städtetag will Jung, der Landkreistag kämpft weiter für Harig. Alle Versuche, den Konflikt zu entschärfen, schlugen bislang fehl.

Burkhard Jungs Chancen sind gestiegen

Nun soll es am 29. Mai in Potsdam einen neuen Anlauf zur Einigung geben. Aus dem Umfeld heißt es, dass die Chancen für Jung inzwischen gestiegen seien. Er gilt als besser vernetzt und eleganter im Auftreten, „eloquent und weltgewandt“. Ein Insider : „Sächsisch allein reicht heute nicht mehr im Auftreten“. Harig habe zudem seine Chance nicht genutzt und sei im OSV-Ehrenamt bislang zu wenig öffentlich in Erscheinung getreten.

Profitiert Leipziger OBM von früheren Absprachen?

Jung könnten außerdem Absprachen von kommunalen Spitzenvertretern vor fünf Jahren in die Karten spielen. Erstmals wurde 2013 mit Landrat Ermrich ein Kommunalpolitiker auf den OSV-Chefposten gewählt– zuvor hatte mit dem erfahrenen Bankmanager Claus Friedrich Holtmann ein Mann vom Fach die Geschicke des Verbandes geführt. Weil aber damals ein Landrat folgte, sehen sich diesmal die Städte am Zuge und wollen mit dem Vertreter der Metropolregion Leipzig ein starkes Zugpferd an der Spitze sehen.

Sachsen droht im Rennen um Sparkassen-Amt leer auszugehen

Wird die Chance auf eine Einigung verspielt, dann könnte Sachsen bei der Vergabe des Präsidentenamtes am Ende mit leeren Händen dastehen. Die Gefahr sei real, dass die anderen drei Ostländer einen Alternativ-Kandidaten aus ihren Reihen aus der Taufe heben. Denkbar sei auch, dass der amtierende Chef Ermrich eine zweijährige Vertragsverlängerung erhält. Dias drohende Desaster, im erbitterten Kampf um den einflussreichen Posten leer auszugehen, hat auch Sachsens Landkreistag-Präsident Frank Vogel (61, CDU) erkannt: „Ich bin der festen Überzeugung, dass bei zwei sächsischen Kandidaten letztlich keiner das Rennen machen wird.“ Dies sieht Städtetagpräsident Stefan Skora im Grunde ähnlich. Auf eine LVZ-Anfrage will er aber nicht antworten, lediglich per Pressemitteilung teilt er mit: „Wir sind zu Gesprächen in der Sache gern bereit. Wir teilen auch das Ziel der Landräte, sich auf kommunaler Ebene auf einen gemeinsamen Kandidaten aus Sachsen zu verständigen.“ Allerdings bleibt Skora dabei: Der Städtetag hält am Kandidaten Burkhard Jung fest.

Bleibt die Gefechtslage unverändert, dann droht der Kommunalpolitik insgesamt sogar ein Waterloo. „Dann soll es an der OSV-Spitze künftig wieder ein Fachmann aus den Reihen der Sparkasse machen“, heißt es im Umfeld des Verbandes. Das Präsidentenamt sei nicht dafür geeignet, für politische Machtspiele missbraucht zu werden.

Rostocks OBM Methling: Es gibt keine Erbhöfe

In diese Richtung äußert sich beispielsweise Rostocks OBM Roland Methling (parteilos), der wenig Verständnis für das Gerangel in Sachsen zeigt: „Ich würde mir einen souveränen Umgang mit dem Thema im OSV wünschen.“ Der OSV sei eine starke organisatorische und wirtschaftliche Kraft, die einen hohen Anteil daran hatte, dass sich die Sparkassen in Zeiten der Finanzkrise als Stabilitätsfaktor zeigten. Der Zwist in Sachsen vermittle den Eindruck, dass hier Erbhöfe entstanden sind, wovon natürlich keine Rede sein könne. Methling: „Die Sachsen machen hier Politik, die zu Lasten des OSV geht, und das geht gar nicht.“ Aus Sicht von der Ostseeküste ist es absolut nicht in Stein gemeißelt, dass Sachsen bei der Postenvergaben den Vorrang hat, auch wenn das Bundesland am OSV eine Mehrheit besitzt. Methling hält Vorschläge anderer Länder für den Chefposten durchaus für möglich, und es muss aus seiner Sicht auch nicht unbedingt wieder ein Kommunalpolitiker werden. Man habe auch schon mit Fachleuten aus der Finanzwirtschaft sehr gute Erfahrungen gemacht.

Magdeburgs OBM Trümper: Gezielte Aktion gegen Burkhard Jung

Verärgert über die öffentliche Kandidatendiskussion zeigt sich auch Magdeburgs Oberbürgermeister Lutz Trümper (SPD). „Das ist ein einmaliger Vorgang, der bereits einigen Schaden angerichtet hat. Das habe ich in dieser Art noch nie bei einer Personalentscheidung des Sparkassenverbandes erlebt“, so der 62-Jährige, der seit 13 Jahren in den OSV-Führungsgremien sitzt. Trümper ist davon überzeugt, dass diese Indiskretion ganz bewusst geführt wurde: „Wer auch immer die interne Personaldebatte in die Öffentlichkeit lanciert hat, wollte dafür sorgen, dass der Oberbürgermeister von Leipzig beschädigt wird. Dies war eine gezielte Aktion gegen Burkhard Jung.“

Trümper betont, dass er sich nicht weiter an der öffentlichen Kandidatendebatte beteiligen will. Grundsätzlich aber befürwortet er, dass ein starker und kompetenter Vertreter der Städte an der OSV-Verbandsspitze steht. Dass dieser aktuell aus Sachsen – dem stärksten Mitgliedsland im Sparkassenverband - kommen soll, darüber seien sich bereits alle Beteiligten bei der letzten Wahl des Harzer Landrats Michael Ermrich zum OSV-Präsidenten einig gewesen. Es gebe für ihn derzeit keinen Grund, diese Einigung in Frage zu stellen.

Von Jan Emendörfer und Olaf Majer